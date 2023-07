Cinco librerías de Sevilla en las que puedes encontrar tu lectura veraniega

Mucha gente aprovecha las vacaciones de verano para leer, romántica, thriller, no ficción, miles de mundos e historias se esconden tras las páginas de un libro. Aunque aquellos que no hayan encontrado aún cuál será su compañero de aventuras este verano, todavía están a tiempo. Si no hay ideas, siempre se puede recurrir a las recomendaciones de conocidos o de creadores de contenido en redes sociales o darse un paseo por alguna de estas librerías sevillanas:

Caótica

Una de las librerías independientes más importantes de la ciudad es Caótica, en la calle José Gestoso. Además de encontrar en sus estanterías una lectura futura, también se puede disfrutar de un café en la cafetería Vicentina de su segunda planta, además de presentaciones literarias y otras actividades, como talleres artísticos y de artesanía.

Calle José Gestoso número 8.

El Gusanito Lector

Que no te engañe el nombre, El Gusanito Lector no es una librería especializada en el público infantil, aunque muchos de sus libros se dirigen a ellos. En esta librería se pueden encontrar desde libros para iniciar a los más pequeños en el mágico mundo que es la literatura, hasta obras dirigidas para bebés menores a un año, libros ilustrados o libros de divulgación infantil. Pero también hay espacio en sus estanterías para libros juveniles, de géneros como la ciencia-ficción o el thriller, entre muchos otros.

El Gusanito Lector se encuentra en la calle Feria, 110.

Un gato en bicicleta

La calle Pérez Galdós tiene nombre de autor literario y en ella se puede encontrar la librería Un gato en bicicleta. Esta es una librería especializada en arte, pero en la que también se puede tomar algo y disfrutar de cafés, vermús y de algo de comer (tanto dulce como salado).

La librería Un gato en bicicleta se encuentra en la calle Pérez Galdós, 22.

Librería Quilombo

Obras literarias, de geografía e historia o arte son algunos de los temas en los que pueden clasificarse los tomos que forman las estanterías de la Librería Quilombo. Esta librería cuenta también con una amplia oferta de revistas y de libros publicados por microeditoriales.

La Librería Quilombo se encuentra en la plaza del Pelícano, 8.

Casa Tomada

Casa Tomada es otra de las librerías sevillanas que es al mismo tiempo un centro cultural en el que se realizan talleres y actividades culturales. Es también un lugar en el que se compaginan cursos de anuales y otros más breves de escritura y creatividad.

Puedes encontrar la librería Casa Tomada en la calle Muro de los Navarros, 66.