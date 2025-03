Los 8 lugares que hay que visitar para decir que has visto Sevilla

Sevilla cuenta con numerosos espacios que merecen una visita tanto si se está de paso por la ciudad como si se reside en ella. Algunos de estos espacios han sido declarados Patrimonio de la Humanidad mientras que otros son auténticas joyas arquitectónicas o son lugares de gran belleza y con un encanto especial que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Es difícil hacer una selección de los sitios que mejor pueden definir a la ciudad hispalense, pero aquí te dejamos una selección de aquellos que debes visitar si quieres decir que has estado en Sevilla.

Algunos de ellos necesitan de entrada para acceder que se puede comprar directamente a través de la página web de los propios monumentos o en la taquilla física una vez que se está en la ciudad, pero esto último entraña el riesgo de que no queden pases disponibles para ese día.

Catedral de Sevilla

La Catedral de Sevilla fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1987, junto a los Reales Alcázares y el Archivo de Indias. La visita a sus instalaciones engloba tanto la parte de la catedral como la subida a la Giralda, que se realiza a través de una rampa y en cuya parte más alta hay un mirador de toda la ciudad, con vista panorámica. Es el monumento más famoso de Sevilla, lo que trae consigo que se formen largas colas para acceder a él, por lo que conviene sacar la entrada con tiempo.

Imagen aérea de la Catedral de Sevilla / D.S

Reales Alcázares

Junto a la Catedral de Sevilla, es otro de los monumentos emblemáticos de Sevilla, aunque en este caso con una belleza inesperada. Los Reales Alcázares engloban tanto una zona de palacio con una arquitectura sin igual, similar a la que se encuentra en la Alhambra de Granada, y la de los espectaculares jardines. En ellos, además de un laberinto, un órgano de agua, un estanque con peces y muchas zonas con diferentes tipos de flores, fuentes y bancos, hay pavos reales campando a sus anchas por el recinto.

Galería del cenador de Carlos V, en los Jardines del Alcázar de Sevilla. / Antonio Pizarro

Barrio de Santa Cruz

El barrio de Santa Cruz, junto al de San Bartolomé, forman parte de la antigua Judería de Sevilla, una de las más importantes de Europa. Sus estrechas calles y sinuosos callejones adornados con balcones y patios repletos de geranios y gitanillas dotan a esta zona de Sevilla de una magia especial. La plaza de Santa Marta, la de Doña Elvira o la de Santa Cruz son algunas de las más bellas de este lugar de la ciudad, que invita a pasear con calma y a detenerse junto a alguna fuente a contemplar la singularidad de este barrio sevillano.

Plaza de Santa Cruz / turismosevilla.org

Plaza de España

Diseñada por el famoso arquitecto Aníbal González, en el marco de la Exposición Iberoamericana de 1929, esta plaza de gran belleza y forma semielíptica, representa el abrazo que España le daba a América y sus pueblos. Cuenta con un total de 48 blancos de azulejo que representan a las provincias españolas que había entonces (Sevilla no aparece representada). En la plaza hay, además, un canal que se puede navegar en las barcas que hay para ello en su entrada. El acceso a la plaza es completamente gratuito durante las horas de luz, ya que por la noche se cierra para evitar actos vandálicos.

Plaza de España

Parque de María Luisa

Unido a la Plaza de España se encuentra el Parque de María Luisa, uno de los pulmones verdes de la ciudad. Este fue cedido por María Luisa Fernanda de Borbón, quien había adquirido la zona para tener un recinto ajardinado contiguo al palacio de San Telmo, en el que residía junto al duque de Montpensier. En la actualidad el de María Luisa es el parque más emblemático y bello de Sevilla. En su interior, además de varias zonas ajardinadas dedicadas a literatos y algunos estanques, se encuentran el Museo de Artes y Costumbres Populares y el Museo Arqueológico de Sevilla.

Este extenso espacio, además de ser un punto de interés a tener en cuenta, esconde una serie de secretos y curiosidades que muy pocos conocen / D. S.

Paseo del río Guadalquivir

Estar en Sevilla y no disfrutar de las vistas que ofrece la ciudad del río Guadalquivir es algo imperdonable. Pasear por cualquiera de sus dos orillas es uno de los mejores planes que ofrece la ciudad. Las vistas son especialmente llamativas entre el puente de Triana y el de San Telmo, ya que justo en esa zona se encuentran la Torre del Oro, otro de los monumentos emblemáticos de Sevilla, y la plaza de toros de la Maestranza, una de las señas de identidad de la ciudad para quienes disfruten con el mundo del toreo.

Imagen de archivo / M. G.

Setas de la Encarnación

Las Setas de la Encarnación, o Metropol Parasol, que es su nombre real, es una impresionante estructura de madera ubicada en el centro de la ciudad, en la plaza de la Encarnación, a cuyo mirador se puede acceder para disfrutar de las vistas de toda la ciudad. Esra construcción ha sido muy polémica por el impacto visual que genera, pero con el paso de los años se ha convertido en uno de los lugares más reconocibles y emblemáticos de Sevilla.

Vista aérea de Las Setas. / M.G.

Triana

El barrio de Triana no necesita presentación, ya que es, posiblemente, uno de los más auténticos de Sevilla. Tan es así que quienes son de este lugar afirman que son trianeros y no sevillanos. Pasear por la calle Betis, disfrutando de las vistas del río Guadalquivir y de sus coloridas casas así como de la esencia de este barrio es uno de los planes que no se deben dejar de hacer si se está de visita por la ciudad. Para hacer la experiencia más completa, es recomendable detenerse en cualquiera de sus bares más castizos para tomar algo propio de la tierra.