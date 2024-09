La magia de unos premios Escaparate que cumplen la mayoría de edad

La mágica noche del viernes 13 de septiembre, el Muelle de la Sal, a orillas del Guadalquivir, se convirtió en el escenario de la XVIII Gala de los Premios Escaparate, una cita anual que celebra el aniversario de la revista de vida social andaluza Escaparate, fundada en el año 2006 por el periodista sevillano Mario Niebla del Toro Carrión. Con Sevilla como testigo, la ciudad se cubrió de blanco en honor a estos prestigiosos galardones, que este año contaron con la presencia de S.A.I.R. Maximiliano de Habsburgo, archiduque de Austria, como Padrino de Honor, y S.A.S.la princesa Victoria de Hohenlohe-Langenburg, duquesa de Medinaceli, como Madrina de Honor. A su vez, Francisco de Borbón, duque de Sevilla, actuó como Presidente de Honor.

En esta edición, los Premios Escaparate volvieron a reconocer la excelencia en diversas áreas, desde el deporte hasta la moda, pasando por la cultura, la tauromaquia, la empresa, el flamenco, las bodegas, la solidaridad y la investigación. Entre los galardonados, destacaron nombres ilustres como el del fallecido empresario Fernando Fernández Tapias, quien recibió el Premio de Honor a Título Póstumo, recogido por sus hijos Iván y Alma Fernández Tapias, acompañados de su viuda, Nuria González. En palabras de su hijo Iván: “Mi padre era un hombre lleno de iniciativa y talento, un patriota que creó riqueza para su país con esfuerzo y dedicación”.

Otro de los momentos más emotivos de la noche fue cuando el seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, recogió su premio. Con gran emoción, expresó: “Realmente, me siento muy afortunado de estar aquí. Es un honor recibir este prestigioso premio en una ciudad a la que tengo un cariño especial. Me hacéis sentir un sevillano más. Este reconocimiento no hubiera sido posible sin todos aquellos que han trabajado conmigo”.

La lista de premiados incluyó también a la firma Ángel Schlesser, al ganadero Santiago Domecq, al bodeguero Mauricio González-Gordon, al duque de Medina-Sidonia, al escritor Andrés Amorós, al futbolista Adrián San Miguel, a la empresaria joyera Cristina Yanes, al comunicador Carlos Sobera, al periodista José Ribagorda, al jinete Alejandro Asencio, y a la diseñadora Juana Martín, quien destacó su estrecha amistad con Mario Niebla del Toro al recibir su premio: “Para mí es una satisfacción estar aquí y ver muchísimas caras conocidas. A Mario lo conocí en un programa de televisión y, desde entonces, yo creo que es mucho más que una amistad. Tú sabes que te aprecio muchísimo”.

También fueron reconocidos el cantaor Israel Fernández, el empresario José Luis López y la Fundación Morera Vallejo. El Premio al Compromiso con la Ciudad fue entregado a título póstumo al sevillano Ramón Ybarra Valdenebro, cuya viuda y sus hijos recibieron el galardón. Rafael Medina, duque de Feria, recordó con gran afecto a Ybarra: “Ramón me inculcó valores que definen a las buenas personas, y lo hizo con su ejemplo. Fue generoso, disciplinado en el trabajo, educado, simpático, comprometido, culto, un hombre orgulloso de su ciudad, de Sevilla y de la Virgen de la Candelaria. Amante de los toros y de las tradiciones de su tierra”.

La gala, presentada por Michi Primo de Rivera Oriol, estuvo marcada por la presencia de destacadas figuras del panorama social español, entre ellas el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y la consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo. El evento contó con un extenso desfile de personalidades como Rafael Medina Abascal y Laura Vecino, duques de Feria; la princesa Beatrice D’Orleans, el cantante y presentador Bertín Osborne, la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, y los toreros Francisco Rivera Ordóñez, Juan José Padilla y Óscar Higares, entre muchos otros.

Durante la recepción, los asistentes fueron recibidos al son de la Banda Municipal de la Puebla del Río, en homenaje a la devoción del laureado Luis de la Fuente por el Cachorro de Triana. La gala también estuvo amenizada por las actuaciones de destacados artistas como María Toledo, Antonio Fernández “Farruco” y su hija Soleá, Joaquín Pareja-Obregón, Erika Leiva, Davinia Jaén, Laura Gallego, el pianista Andrés Barrios y Carmen Hierbabuena, quienes aportaron con su arte el toque musical a una velada inolvidable.

Los Premios Escaparate, una de las grandes citas de la vida social en España, alcanzaron este año su mayoría de edad, celebrando su decimoctava edición con un guiño a las tradicionales puestas de largo. Las invitadas fueron animadas a vestir de blanco, evocando la elegancia y sofisticación de las jóvenes debutantes.

Desde su primera edición en 2006, estos galardones han recorrido escenarios icónicos de Sevilla, desde la Casa de Pilatos hasta los Reales Alcázares, consolidando a Escaparate como la revista social líder del sur de España y a sus premios como un evento de proyección nacional que aúna tradición y modernidad.