El fraternal momento de Manolín Santander con la chirigota del Bizcocho

"A mí me encanta el Concurso. Pero más me gusta el Carnaval. Y compartir Carnaval me gusta más aún. Uno de mis momentos preferidos de esta semana de Carnaval. Te quiero Bizcocho". Esta es la publicación de la que Manolín Santander, heredero del desaparecido chirigotero Manolo Santander, uno de los defensores del gaditanismo y el sello viñero, ha acompañado un vídeo en el que aparece cantando la célebre última cuarteta de La última y nos vamos con Los hermanos del Buen Fin, la chirigota de Antonio Álvarez el Bizcocho.

Y es que el fuera músico de la agrupación hasta hace unos años da muestra y ejemplo de esta forma de lo querida y bien acogida que es la chirigota de San José de la Rinconada en el Carnaval gaditano, donde se ha ganado por derecho ser una de las esperadas de la fiesta, tanto en el Concurso del Falla como en la calle, a la que nunca falta, y pese a la rivalidad entre Sevilla y Cádiz y la carga gaditana que le acompaña. En el vídeo, Manolín, con el tipo de Los cagones, se incorpora al tablao para cantar junto al Bizcocho en primera plana. También aparece el Portilla, otro de los defensores del Carnaval gaditano y el gaditanismo desde esta agrupación viñera.