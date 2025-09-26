Una maratón en la azotea del edificio Oxxeo recauda 32.500 euros para Autismo Sevilla
El '#RetoPichón' del sevillano de Juan Luis Muñoz Escassi completa 211 vueltas sobre el emblemático edificio de Madrid por la autonomía de personas con autismo
La azotea del edificio Oxxeo se ha convertido en mucho más que un lugar elevado, la cima simbólica desde la que mirar al futuro. Allí, a 50 metros sobre el suelo de Madrid, se corrió una maratón que no sólo medía kilómetros, sino compromiso.
Bajo el impulso de la Fundación Gmp y el incansable #RetoPichón de Juan Luis Muñoz Escassi, se vivió una jornada histórica de deporte, emoción y solidaridad que consiguió reunir a 16 empresas y recaudar 32.500 euros a favor del Proyecto Horizonte de Autismo Sevilla.
Una pista de atletismo de apenas 200 metros instalada en la propia azotea sirvió de escenario para un desafío tan físico como simbólico: completar 211 vueltas que equivalían a los 42 kilómetros de una maratón tradicional. Pero aquí, el reto era mayor. Cada curva, cada repetición, multiplicaba la dureza mental y física. Y, sin embargo, el ambiente estaba cargado de energía positiva, esfuerzo compartido y una emoción palpable.
La causa lo merecía. Todo lo recaudado se destinará al Proyecto Horizonte de Autismo Sevilla, una iniciativa que persigue dar una respuesta real y urgente a las necesidades de las personas adultas con autismo y altas necesidades de apoyo. Este programa busca dotar a estas personas de viviendas adaptadas, equipamiento adecuado, formación y medios de transporte para facilitar su autonomía e inclusión en la comunidad.
El #RetoPichón, que este año tiene como meta alcanzar los 100.000 euros, está completamente volcado con esta misión. El dinero recaudado servirá para equipar dos viviendas adaptadas, reformar espacios formativos y adquirir una furgoneta que facilite los desplazamientos diarios. Porque el objetivo no es solo vivir, sino vivir con dignidad, participación y pertenencia.
La jornada fue posible gracias a la implicación de 16 empresas que decidieron apostar por la inclusión desde las alturas: Gmp, Fundación Azvi, Befesa, Grupo Insur, Do Eat, Hitachi, Alvac, Eurogrúas, Global Eléctrica, Fundación David Álvarez (Grupo Eulen), Fundación Zurich, Buena Suerte Mr. Gorsky, Alauda Ingeniería, EBM Mercurio, Tecnidrone System y Fundación SSG. Sus equipos no solo corrieron, sino que compartieron esfuerzo, sudor y propósito.
"Cada paso fue un acto de esperanza", afirmó emocionado Juan Luis Muñoz Escassi, embajador del #RetoPichón, quien volvió a demostrar que el deporte, cuando se corre por otros, tiene un poder transformador.
