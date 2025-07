María Hesse, Pablo Little y Zësar Bahamonte, ilustraciones para que la cerveza esté siempre fría

Suben las temperaturas y apetece cosas frescas. Si además son bonitas y con un toque divertido, mucho mejor. Las cubiteras que han diseñado los reconocidos ilustradores María Hesse (Huelva), Pablo Little (Córdoba) y Zësar Bahamonte (Sevilla) para Cervezas Alhambra reúnen todo esto y le añaden, además, la mirada del sur. Una acción incluida dentro de la campaña Inevitable, un homenaje a Andalucía y a su artesanía. Tres ilustraciones diferentes, inspiradas en Andalucía y los momentos de disfrute de Alhambra Especial, que se materializan en esa actitud del sur que invita a descubrir lo que se esconde en lo cotidiano y estar en el presente, disfrutando el ahora. Según explica la artista María Hesse, ilustradora y autora española incluida en la lista de los 100 mejores ilustradores del mundo de la editorial Taschen, “el lema "Sin prisa" representa a la perfección el carácter andaluz. Es como nos gusta hacer las cosas, sin la presión de las grandes ciudades. Y sin esas prisas nos gusta disfrutar de la vida y pasar ratos con la gente a la que queremos”.

Un proyecto que plasma el vínculo de Alhambra Especial con Andalucía y su forma única de ser y de hacer, algo a lo que son fieles desde hace 100 años y que se aprecia en su última campaña “Inevitable”. Una oda a su artesanía, símbolo de ese saber hacer, donde el tiempo es un ingrediente más, y en la que se muestra la importancia del tiempo y el saber hacer para conseguir una calidad extraordinaria. Como cuenta Pablo Little, artista caracterizado por la fusión de elementos de la cultura popular y el mundo del arte: “Viendo la vinculación de Alhambra con la artesanía, el arte, y todo lo que es la creación andaluza, me acordé de un refrán que decía “de esta tierra, estos lodos”, y me lo llevé a mi terreno como andaluz y ceramista, y llamé al dibujo “de esta tierra, nuestros barros”.

Así, esta nueva edición de coleccionista con la que Alhambra Especial celebra los 100 años de la marca, promete convertirse en el acompañante perfecto para disfrutar de un verano a otro ritmo, garantizando momentos inolvidables alrededor de una Alhambra Especial, sin prisa. La colección estará disponible hasta agotar existencias en hipermercados, supermercados y en la tienda online de Mahou San Miguel por un precio de 12,99 euros cada cubitera.