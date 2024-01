El mejor hotel todo incluido de España está a una hora de Sevilla

¿Quién no sueña con unas vacaciones de lujo donde todo esté incluido y no haya que preocuparse por nada? Muchos piensan que este tipo de vacaciones sólo están disponibles en paraísos lejos de nuestro hábitat natural, pero lo cierto es que aunque destinos exóticos ofrezcan estas vacaciones tan exclusivas con todo incluido, no hay que viajar a más de una hora de Sevilla para poder encontrar un verdadero paraíso donde el usuario sólo tendrá que disfrutar de los días de relax.

Huelva es el destino donde está ubicado uno de los mejores hoteles con todo incluido que hay en España y es que así lo han decidido los premios World Travel Awards, éstos tienen como principal función galardonar a los mejores alojamientos repartidos por todo el mundo. Lo hacen por continentes y dentro de Europa, en España destaca el hotel Barceló Isla Canela, ubicado en Ayamonte.

En esta localidad onubense se encuentra este majestuoso hotel que ha atrapado a cientos de huéspedes que han tenido la oportunidad de descansar en el hotel Barceló Isla Canela. Éste ha visto como su excelencia ha sido premiada hasta en cuatro ocasiones, en los certámenes de 2019,2020, 2021 y el pasado 2023. En todas estas ocasiones ha conseguido alzarse como el ganador de todos los hoteles con todo incluido de España, tanto en 2022 estuvo nominado y este 2024 también está en la lista de ser uno de los mejores del mundo, y por eso está en nominado.

Así es este hotel onubense

Barceló Isla Canela**** es un hotel exquisitamente diseñado al estilo tradicional de los pueblos andaluces de antaño. Se encuentra en primera línea de una extensa playa dorada de la Costa de la Luz, en el histórico municipio de Ayamonte. A pocos minutos del exótico Algarve portugués, cercano a los puntos de interés de la provincia y bien comunicado con los aeropuertos de Faro y Sevilla.

La comida de calidad que se encuentra en este alojamiento cuenta con un reconocido restaurante buffet que hará las delicias de sus huéspedes con exquisitos platos de la región, con el Bar Salón para cócteles y combinados, y con un Kiosco-Bar en la maravillosa zona de piscina y jardines. A todo esto hay que sumar un club infantil y divertidas actividades deportivas y de ocio que el equipo del hotel diseña cada semana.

No habido otro hotel español que haya conseguido la hazaña de conseguir este galardón conocido como el 'Oscar' del Turismo durante años seguidos, desde 1993. Este resort ofrece lo mejor de la oferta onubense en cuento a gastronomía, paisajes, cultural, de ocio y de naturaleza.