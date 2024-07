Los 10 mejores hoteles con piscina en Sevilla capital

El verano en Sevilla puede hacerse especialmente duro si no se cuenta con un lugar acondicionado para soportar las altas temperaturas y un sitio en el que poder refrescarse. A pesar de que los termómetros experimentan subidas que rondan los 40 grados, la hispalense no para de recibir turistas en cualquier época del año y verano no iba a ser una excepción. Por este motivo algunas plataformas turísticas o de reservas de alojamientos, como Booking, elaboran sus propios listados con las mejores opciones de hoteles con piscina para estas fechas. Y en este sentido estos son los 10 mejores alojamientos en Sevilla capital que en relación calidad-precio cumplen con estas características.

Hotel Lobby

Este hotel de 5 estrellas está situado en el centro histórico de Sevilla, en una zona privilegiada de la ciudad.

Hotel Fernando III

El Hotel Fernando III se encuentra en el histórico barrio sevillano de Santa Cruz. Cuenta con conexión wifi gratuita, terraza en la azotea con vistas a la ciudad y piscina de temporada.

Hotel Rey Alfonso X

Se trata de un hotel ubicado en el centro de la ciudad que, al igual que muchos de los demás, cuenta con piscina de temporada que habilitan durante los meses de calor.

Hotel Alfonso XIII

El Hotel Alfonso XIII, a Luxury Collection Hotel, Seville está ubicado en Sevilla, junto al Real Alcázar. Tiene piscina al aire libre, gimnasio y un patio jardín típico con fuente.

Palacio Bucarelli

Palacio Bucarelli se encuentra a 800 metros del centro de Sevilla y ofrece piscina al aire libre y bar. Hay wifi gratis en todo el alojamiento.

Hotel Posada del Lucero

El Hotel Posada del Lucero está situado en un edificio del siglo XVI catalogado como monumento nacional en el centro histórico de Sevilla.

Hotel Colón Gran Meliá

Se trata de uno de los hoteles más emblemáticos de la ciudad. Ubicado en pleno centro cuenta con zona de restauración y piscina con vistas a la hispalense.

H10 Corregidor Boutique Hotel

El H10 Corregidor Boutique Hotel se encuentra en el centro de Sevilla, a 15 minutos a pie de la catedral. En un hotel íntimo y acogedor.

Monte Triana

El Hotel Monte Triana está ubicado en el barrio sevillano de Triana, a unos 15 minutos a pie del centro histórico y cuenta con una piscina con espectaculares vistas a la Catedral.

Hotel Becquer

El Hotel Bécquer se encuentra en el centro histórico de Sevilla, a 300 metros de la Plaza Nueva. Ofrece habitaciones con aire acondicionado y WiFi gratuita.