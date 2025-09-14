Un millar de corredores participan en Sevilla en la carrera Solidaria Ruta 091 de la Policía Nacional

Sevilla ha acogido esta mañana la carrera solidaria Ruta 091, organizada por la Policía Nacional y en la que un total de 1.000 inscritos han corrido con el fin solidario de ayudar a Andex, asociación sin ánimo de lucro de padres y madres de niños con cáncer de Andalucía. El Jefe Superior de Policía de Andalucía Occidental, junto con el responsable de Andex y el del Banco Santander, han sido los encargados de dar inicio a la carrera.

La Ruta 091 nació como una iniciativa solidaria de la Policía Nacional en el año 2017 a iniciativa de la Oficina de Comunicación de la Dirección General de la Policía. Se trata de un conjunto de carreras que cada año se celebra en diferentes localidades de todo el territorio nacional. En este 2025 se celebra en un total de 45 ciudades y prevé una concurrencia total de participantes que superará los 50.000 inscritos en las diferentes modalidades. Sus patrocinadores generales son Banco Santander y Mupol.

El año pasado, la Policía Nacional recaudó más de 560.000 euros, que se destinaron a organizaciones que desempeñan su labor en cada una de las 43 ciudades en las que se celebró la Ruta 091. Algunas de estas instituciones están distribuidas a nivel nacional, como Cáritas, Asociación Española contra el Cáncer, Banco de Alimentos o Teléfono de la Esperanza, mientras que otras se dedican a fines cuyo ámbito se circunscribe únicamente a nivel local o regional. De esta manera, se ha colaborado con organizaciones dedicadas a finalidades tan diversas como la atención a personas con discapacidad intelectual, personas con bajos recursos económicos, personas con esclerosis múltiple o esclerosis lateral amiotrófica, personas con autismo, personas con síndrome de Down o a la protección y cuidado de niños que padecen diferentes enfermedades, entre otras muchas.

Desde hace ya varias ediciones, la Ruta 091 se celebra bajo el patrocinio general del Banco Santander y Mupol, dos instituciones que se comprometieron a colaborar con la Policía Nacional en su objetivo de llegar a los ciudadanos que más atención necesitan de la sociedad.

Cada carrera que se celebra en España dedica sus recaudaciones a una asociación o fundación local o regional dedicada a ayudar a sectores específicos que necesitan la colaboración de otras instituciones o de particulares para poder desarrollar su labor.

En la edición celebrada este domingo en Sevilla se han sumado como patrocinadores Viding, Ohla, Supermercados Mas, Coca-cola, Protección Civil, las fundaciones del Sevilla F.C. y del Real Betis Balompie, Cruzcampo, Alcampo, Estrella Galicia, Sprinter, Mazda, Morgan Crossfit, Samu, Cruz Roja, Abades, Hamburdehesa, Carrefour, Vitaminwell, Ecotic y Héroes de 4 patas

Con esta carrera, la Policía Nacional refuerza su compromiso con la sociedad, utilizando el deporte como herramienta de unión, solidaridad y visibilidad a las causas que más lo necesitan.