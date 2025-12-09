El monasterio del centro de Sevilla que es desconocido hasta para los sevillanos: "Un lugar en el que el tiempo se para"

En el casco antiguo de Sevilla, en la calle Santa Paula, se encuentra el monasterio que le da nombre a la vía, el de Santa Paula , una edificación que pasa desapercibida incluso para sevillanos y sevillanas, pero cuyo interior no solo se puede visitar, sino que además alberga una exposición de gran importancia artística que es alabada por quienes van a verla.

Fue fundado por Ana de Santillán en 1473 mientras que la iglesia se construyó entre 1483 y 1489. En ella trabajaron artistas tan renombrados como Pedro Millán, Nicoloso Pissano, Andrés de Ocampos, Felipe de Rivas o Martínez Montañés. Sin embargo, uno de los principales atractivos de este enclave es que el convento dispone de un museo donde se exponen obras de arte, antes relegadas a la clausura, en una Colección Artística Permanente.

Este hecho convierte al Monasterio de Santa Paula, en el que residen monjas jerónimas, en uno de los más representativos y accesibles de la ciudad. Tan es así que son muchas las personas que se han interesado por visitarlo. Entre los comentarios más destacados que aparecen públicamente en Google Reseñas están el de Carmen L., que asegura que es "un lugar en el que el tiempo se para" o el de Antonio M. que sostiene que es una "visita muy recomendable, tanto por el conjunto artístico como por el magnífico trato de sus monjas".

En el corazón del barrio de San Julián, cerca de San Marcos y al convento de Santa Isabel, la construcción fue declarada Patrimonio Histórico Artístico en junio de 1931. Actualmente, la comunidad está formada por monjas de cuatro continentes, siendo famosos los dulces y mermeladas que elabora el convento. Cada producto de Santa Paula tiene una receta especial que ha ido perfeccionándose a lo largo del tiempo.

Visita a la exposición permanente y horario

La visita a la exposición del Monasterio de Santa Paula, al final de la cual se puede ver también la iglesia, incluye tres estancias en las que se han agrupado parte de las obras que se encuentran en el monasterio desde su fundación hace más de cinco siglos.

Muchas de ellas son donaciones de benefactores, como los duques del Infantado, a cuya familia pertenecía Sor Cristina de la Cruz Arteaga, que fue Priora del convento y dinamizadora de la Orden durante muchos años, en proceso de beatificación. En esta visita se pueden ver las siguientes estancias:

Atrio del torno

Comienza el recorrido en el atrio del torno, subiendo una escalera hasta los locutorios. La primera sala expositiva ocupa un espacio que antiguamente se dedicaba a las trojes para guardar el trigo. Hoy en día es utilizada como locutorio, como muestra la reja que se puede ver al final de la estancia. La Inmaculada, de Mateo Cerezo, un San Jerónimo, atribuido a Ribera y un retrato del Cardenal de Solís, arzobispo de Sevilla, entre los lienzos, son solo algunas de las obras que se pueden ver a lo largo de toda la estancia, que se completa con ajuar litúrgico y esculturas de diversas cronologías.

Sala principal

Desde la segunda sala, cubierta por un artesonado de alfarje mudéjar, es posible contemplar el claustro principal del monasterio, el de mayor tamaño, que está cerrado para la clausura. Entre las numerosas obras que se pueden contemplar, están las de Ribalta, Eugenio Cajés y diferentes piezas de la Escuela sevillana y flamenca. Una de las más destacadas de la sala es la Adoración de los pastores, en la que la Virgen es la hija de Ribera.

Coro alto

La última estancia de la visita es el coro alto. Su artesonado de madera es una obra mudéjar de Diego López de Arenas. En las paredes se pueden ver obras como un san Jerónimo penitente, del siglo XVII; el Descanso en la huida a Egipto, del granadino Juan de Sevilla y una copia de la Piedad de Van Dyck.

Entre las obras más interesantes está el Nacimiento del siglo XVIII, albergado en una vitrina cerrada por cristal, obra de Fernando de Santiago. Desde la parte final del coro alto, a través de celosía, el visitante podrá contemplar la iglesia del monasterio con su impresionante retablo de José Fernando de Medinilla, datado hacia 1730.

La exposición permanente se encuentra abierta de martes a domingo, de 10:00 a 13:00 horas. Las entradas pueden adquirirse a través de la web del monasterio o en el propio lugar.

Una nueva hospedería

Además de poder acceder a la colección permanente, a partir de enero de 2026 (según la previsión) el monasterio de Santa Paula también abrirá su hospedería para las personas que quieren pasar unos días en Sevilla tengan un lugar de descanso al que ir. Ubicada en el ala Este del monasterio, la hospedería garantiza un lugar tranquilo en el que recuperarse después de cada jornada. La ubicación en la que se encuentra el monasterio lo convierte en un lugar privilegiado para visitar la ciudad, al tiempo que se evitan las molestias de las zonas más concurridas.

A la espera de confirmar la fecha de apertura, las personas que lo deseen pueden solicitar más información o consultar por disponibilidad de habitaciones en el correo electrónico hospederia@santapaula.es o en el teléfono +34 661 547 824.