Cristine Bedfor, el increíble hotel que abre sus puertas en un edificio de Aníbal González que llevaba 20 años abandonado

Cristine Bedfor abre sus puertas en Sevilla en pleno centro histórico con una nueva forma de comprender el hospedaje en España en la que se pone especial atención al cuidado de los huéspedes, con opciones acogedoras y amigables. Se trata de la tercera inauguración de la marca y de la primera apertura en la hispalense de una guest house (casa de huéspedes) con clara inspiración inglesas en los modos de recibir a sus clientes.

Este nuevo hotel es continuación del primer proyecto de la marca en Mahón, Menorca, y de la segunda apertura en Málaga, que tuvo lugar el pasado junio. En el caso de Mernorca, Cristine Bedfor ha contribuido activamente a dar visibilidad al arte, la artesanía y la identidad, generando espacios de diálogo entre creadores locales y visitantes. Su labor ha sido clave en la conexión entre la marca y las fuerzas vivas de la cultura, la artesanía, la gastronomía y el arte de Mahón, tejiendo una red de complicidades que trascienden la hospitalidad para convertirse en auténtico compromiso con el territorio.

Esta nueva casa ubicada en la calle Amor de Dios en Sevilla—mitad hotel, mitad guest house— ofrece una propuesta que aúna narrativa, diseño artesanal y hospitalidad emocional. Y promete continuar la filosofía de la marca, esta vez en la capital andaluza, con un marcado historicismo entre el siglo de Oro y la floreciente arquitectura regionalista de Anibal González de principios del siglo XX.

El edificio en el que se encuentra es obra de Aníbal González, diseñada a comienzos del siglo XX. Fue en su origen un teatro, un café y un cine. La propiedad ha sido objeto de una recuperación profundamente valiosa para la ciudad tras 22 años de abandono, ya que el edificio es uno de los máximos exponentes del legado arquitectónico regionalista del arquitecto sevillano, artífice de otros monumentos de suma importancia como la Plaza de España. Su rehabilitación ha permitido devolver a Sevilla un inmueble histórico cargado de memoria cultural.

Nuevo hotel Cristine Bedfor

El hotel ha sido cuidadosamente intervenido por el Estudio de Arquitectura e Interiorismo de Lorenzo Castillo, que ha concebido el proyecto como una inmersión en el siglo de Oro español y sevillano, con un marcado acento Velazquiano. Una decoración contenida y cuidada al más mínimo detalle y bajo la supervisión de la fundadora Cristina Lozano. Con paredes pintadas por artistas locales, telas que recrean la cultura local, colores rotundos que beben de la ciudad y de la arquitectura del propio edificio, este nuevo hotel es una propuesta rotunda con un enorme respeto a la tradición y la historia de Sevilla.

En el centro del hotel se puede encontrar un patio antiguo de butacas, respetando la estructura original del edificio donde el escenario se ha mantenido como centro del edificio. El interiorismo combina piezas históricas, telas y mobiliario diseñados por Lorenzo Castillo, objetos contemporáneos de artesanos locales, antigüedades seleccionadas por Cristina Lozano y diseños exclusivos creados para este proyecto, elaborados artesanalmente en talleres de distintos lugares.

Cristine Bedfor Sevilla es un hotel que se vive como una casa, una guest house que invita al viajero a detenerse, imaginar y habitar un resumen de esta ciudad de historia extensa.