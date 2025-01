Qué monumentos visitar si vienes a Sevilla y tienes muy poco tiempo

La capital hispalense cuenta con uno de los cascos antiguos más grandes de Europa y, como tal, en su interior se encuentran multitud de monumentos de suma importancia cuya visita es casi obligatoria si se quiere conocer la ciudad. La Catedral de Sevilla y la Giralda, las Setas de la Encarnación, la Plaza de España, el Archivo de Indias o los Reales Alcázares son algunos de los sitios más frecuentados por turistas cuando están de paso en la capital. Sin embargo, no siempre es posible ver todos estos espacios y disfrutar de ellos de forma prolongada. Por este motivo y por si esto ayuda a despejar dudas sobre cuál de ellos visitar si se tiene poco tiempo, desde Vivir en Sevilla hemos elaborado un resumen de lo que se puede encontrar en cada uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad.

Catedral de Sevilla y Giralda

La visita a la Catedral de Sevilla incluye la subida a la Giralda, que se hace por una rampa de acceso hasta llegar a la parte más alta. Este recorrido se puede hacer, aproximadamente, en una hora y media, y la entrada general tiene un precio de 13 euros si se compra por internet y de 14 si se adquiere en la taquilla. También hay entradas reducidas cuyos precios se pueden consultar en su página web. Desde la torre hay una vista panorámica de toda la ciudad. Aunque se trate del monumento de más renombre de la ciudad, no todo el mundo elige esta opción si se tiene que decantar por una sola.

Una imagen de las visitas nocturnas a la Catedral. / José Luis Montero

Reales Alcázares

Los Reales Alcázares son una de las opciones preferidas de visita por los turistas que están de paso en la ciudad ya que cuenta con una parque arquitectónica de gran belleza y relevancia y con unos jardines que parecen sacados de un cuento. Recorrer todas sus instalaciones puede llevar unas dos horas si se quiere hacer con calma. El precio de la entrada general es de 15,50 euros, aunque hay opciones reducidas que se pueden consultar en la web. La arquitectura del interior de los Reales Alcázares es similar a la de la Alhambra y sus inmensos jardines, con un laberinto incluído, le otorgan al lugar una magia que no se puede sentir en ningún otro lugar.

El Patio de las Doncellas del Real Alcázar. / D. S.

Archivo de Indias

Este edificio no es tan popular como los dos anteriores, a pesar de estar junto a ellos. Originalmente se empleaba como una lonja y, más tarde, como el lugar en el que se guardaban los documentos referentes a las Indias. El Archivo de Indias se puede visitar en menos de una hora y su entrada es libre, no tiene coste. No obstante es necesario contactar con el propio archivo para conocer sus horarios de visitas.

Documentos expuestos en la muestra. / M. G.

Plaza de España y Parque de María Luisa

Construida por Aníbal González con motivo de la Exposición Iberomaricana de 1929, este lugar de la ciudad representa el abrazo que se da a las naciones participantes desde España. La plaza se encuentra junto al parque de María Luisa y ambos se pueden visitar de forma libre, sin que haya que pagar entrada para verlos. La visita en estos casos puede llegar a demorarse tanto como se desee, ya que el parque invita a dencasar en sus numerosas zonas para ello. Sin embargo, si se tiene prisa es posible recorrer todo el recinto en apenas una hora y media.

Turistas en la Plaza de España de Sevilla. / D. S.

Setas de la Encarnación

Este monumento es uno de los más polémicos de la ciudad por la forma que tiene y el lugar en el que se encuentra, en la plaza de la Enarnación. La estructura, hecha de madera, es una de las más impresionantes del mundo y en las pasarelas de arrriba es posible disfrutar de uno de los mejores atardeceres de la ciudad. La entrada es de 16 euros, aunque la reducida tiene un coste de 13 eruos por persona.