Naturaleza Encendida inicia su tercera edición con 'Arras': precios de la entradas y horarios

La boda entre el emperador Carlos V e Isabel de Portugal en el Real Alcázar, que el año que viene cumple su 500 aniversario, será el hilo argumental sobre el que girará Arras, la producción con la que Naturaleza Encendida inicia su tercera edición. El espectáculo se estrenará el próximo jueves 30 de octubre, pero las entradas se pueden reservar de hoy mismo. Los visitantes tendrán la oportunidad de participar en la primera boda imperial que se ha celebrado en la ciudad hasta el 15 de marzo, con pases cada 15 minutos a partir de las 19:00 horas.

Estas nupcias contó con pocos invitados a pesar de su importancia. A pesar de ello, fue la prueba de oro para demostrar que la capital hispalense podía acoger y celebrar grandes eventos. Así lo demostaron las ceremoniosas entradas en la ciudad –con una semana de diferencia entre los protagonistas del evento– y los programas de recibimiento de ambos. La parte más llamativa del enlace, sobre la que gira Arras, fue la instalación de siete arcos triunfales hasta llegar a la Catedral. El primero –el de la Macarena– dedicado a la Prudencia. El último –el de la Gloria– encargado de unir el cielo y la tierra.

Siguiendo esta idea, el visitante entrará por la Puerta del Apeadero y paseará por siete espacios diferentes con 25 instalaciones. Cada uno de estos espacios representará un arco triunfal. Además del espectáculo de luces, también estarán disponibles ideoproyecciones, efectos visuales y sonoros, fábulas originales, así como la puesta en valor de elementos arquitectónicos clave como la Puerta de Marchena, el Cenador del León o la Fuente de la Fama, que se iluminarán digitalmente. Además, Arras contará con una banda sonora original y recursos tecnológicos de última generación.

Una oportunidad para ser partícipes de una historia de amor real entre monarcas -cuenta la leyenda que fueron los primeros reyes que vivieron enamorados-, pero también para conocer esa Sevilla del siglo XVI en la que fue epicentro del poder, del arte y de la cultura.

Las entradas salen a la venta hoy y se pueden reservar en la web de Naturaleza Encendida. Los precios van desde los 14 euros para el público general hasta los 5,50 para los más pequeños. Los residentes en Sevilla tendrán que abonar 7 euros.