Navidad Park regresa a Dos Hermanas para amenizar las fiestas con su parque de atracciones

Dos Hermanas volverá a contar por cuarto año consecutivo con una importante oferta de ocio de la mano de Navidad Park, un parque de atracciones de más de 10.000 metros cuadrados, que al más puro estilo de la clásica calle del infierno de Feria se convertirá durante el próximo mes y medio en el mayor reclamo infantil y familiar (para todos los públicos) de la ciudad nazarena y la provincia de Sevilla para las fechas navideñas que se avecinan.

Tras el acuerdo firmado en octubre entre el conocido empresario industrial feriante Miguel Ángel Bañuls y el Ayuntamiento de Dos Hermanas, el parque de atracciones estará abierto desde el próximo jueves 20 de noviembre, fecha de la inauguración, hasta el martes 6 de enero de 2026 en el aparcamiento de la Avenida de España (recinto ferial).

Navidad Park suma en total más de cuarenta propuestas de ocio (entre cacharritos, puestos de habilidad y máquinas recreativas) y una jugosa oferta de alimentación que incluye churrería, cafetería, puestos de gofres, buñuelos con chocolate, perritos, hamburgueserías, bocaterías, algodón dulce y tradicional, etc.

Pista de hielo de Navidad Park. / M.G.

Entre las atracciones más demandadas destacan una gran pista de hielo natural profesional de 400 metros cuadrados y un tobogán de hielo gigante (Tubing) y, cómo no, la montaña rusa Trineo Encantado, una atracción muy similar al popularísimo Ratón Vacilón que cuenta con trineos, simulación de nieve y alguna que otra sorpresa por desvelar que ya durante las dos ediciones precedentes cautivó al público desde el primer día.

Asimismo, no faltarán clásicos como el Jumpin, el Scalextric Rally París-Dakar, la pista de choques infantil, el Carrusel Disney, el Toro Mecánico, el Divertijuegos, las Camas Multijuegos, los ponys mecánicos o el Jamaica x Transformers, entre otras.

A todo lo mencionado hay que añadir cinco atractivas novedades que, según la organización, suponen un salto de calidad respecto a navidades anteriores. Se trata de la cápsula simuladora RC Virtual, el Plane (una atracción recién llegada de China), el Mega Aventura, el Octopus y el Látigo, clásico entre los clásicos.

Por supuesto, todo el parque volverá a contar con un marcado espíritu navideño gracias a un llamativo alumbrado que abunda en aspectos típicos de estas fiestas, un hilo musical en el que predominarán los villancicos e, incluso, las nevadas programadas a ciertas horas en algunos puntos del recinto.

La ubicación del parque destaca por su buena comunicación, ya que se encuentra a menos de cinco minutos a pie del centro de Dos Hermanas, cuenta con varios miles de plazas de aparcamiento gratis en el mismo recinto y, además, se encuentra muy cerca de la estación de tren del Arenal y del apeadero de Cantaelgallo.

Navidad Park, cuyo proceso de montaje comenzó a principios de la pasada semana, estará funcionando durante 48 días consecutivos. La esperada inauguración tendrá lugar el jueves 20 de noviembre a las 17:00 y contará con grandes sorpresas que la organización desvelará a principios de la semana que viene.

Miguel Ángel Bañuls, promotor de este proyecto, se muestra muy ilusionado con esta nueva edición tras el éxito de 2022, 2023 y 2024: "Este año estoy especialmente ilusionado con Navidad Park, ya que hemos puesto toda la carne en el asador para que una ciudad tan importante cuente con una propuesta de ocio enfocada especialmente al público infantil acorde con el prestigio y el nivel de Dos Hermanas. Sin duda, se trata de la edición más ambiciosa de todas las que hemos organizado hasta ahora".

"Todos estamos muy satisfechos de que esta aventura tenga continuación, hasta el punto de que Navidad Park ya se ha convertido en un clásico con arraigo en la cultura navideña de la ciudad de Dos Hermanas. Por todo ello, tenemos la certeza de que niños y mayores volverán a disfrutar muchísimo en unas fechas tan entrañables", destaca Bañuls.