Una noche de esperanza para los adolescentes con cáncer

Las setas de la Encarnación se llenaron este jueves de solidaridad, música y esperanza con la celebración de la gala benéfica Horizonte Adolescente, organizada por el grupo de farmacias Farmaliberty en colaboración con ANDEX, la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Andalucía. Más de 180 personas se dieron cita en este evento con un objetivo común: apoyar a los adolescentes que atraviesan un tratamiento oncológico en la Planta Zero del Hospital Virgen del Rocío.

La Planta Zero es un espacio especialmente diseñado para jóvenes pacientes oncológicos, adaptado a sus necesidades físicas y emocionales durante una etapa tan delicada como la adolescencia. Allí, el acompañamiento psicológico se convierte en un pilar fundamental, complementando los cuidados médicos y ofreciendo fortaleza y esperanza a los pacientes y sus familias.

Durante la apertura de la gala, Iñigo Asenjo, CEO de Farmaliberty, recordó la importancia de iniciativas como esta. "Esta es una noche para cambiar historias. Apoyar la Planta Zero significa ofrecer a los adolescentes no solo cuidados médicos, sino acompañamiento emocional y esperanza". Por su parte, María José Carrasco, en representación de ANDEX, agradeció la implicación del grupo farmacéutico en reforzar este soporte tan crucial. "El apoyo psicológico es un pilar esencial para nuestros adolescentes y sus familias", señaló.

El evento contó con el respaldo institucional del Ayuntamiento de Sevilla, con la presencia de la directora del Área de Servicios Sociales, Rosa Siverio, así como del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental y los Colegios Farmacéuticos de Sevilla y Cádiz. Durante su intervención, la representante municipal elogió el proyecto, destacando que "la adolescencia es una etapa en la que muchos jóvenes ya se sienten incomprendidos y afrontar una enfermedad así lo hace aún más difícil", y expresó el apoyo del Ayuntamiento a esta causa.

Tras los parlamentos, los asistentes disfrutaron de una cena acompañada de actuaciones musicales, incluyendo al grupo de zambombá El Duende y un DJ, además de un sorteo solidario con más de 100 premios donados por los colaboradores, con el objetivo de continuar recaudando fondos.

Entre las empresas y entidades que hicieron posible la gala se encuentran Cantabria Labs, L’Oréal, Perrigo, Pranarom, Uriach, Théa, Pierre Fabre, Patyka, Segle, Iuver, Suavinex, IVB, Prodeco, Bayer, Luxmetique, Moncho Moreno, Mooiza, Bidafarma, COF de Sevilla y COF Cádiz, entre muchas otras. Su colaboración refuerza el compromiso de Farmaliberty con la responsabilidad social y el impacto positivo en la vida de los jóvenes pacientes.