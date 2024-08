Noches Blancas de Gines: la opción perfecta para disfrutar de un baño hasta medianoche

Durante la noche de ayer, 12 de agosto, tuvo lugar la Tercera Noche Blanca que celebra el municipio del Aljarafe para combatir el calor veraniego. Con esta iniciativa el pueblo trata de sobrellevar las temperaturas propias de la fecha abriendo la piscina municipal hasta casi medianoche.

En qué consiste

La iniciativa Noches Blancas de Gines se puso en marcha hace seis años como respuesta al reclamo de sus vecinos y vecinas para que desde el Ayuntamiento ayudaran a combatir las noches de calor de verano. Es por esto por lo que el consistorio decidido abrir periódicamente la piscina municipal en horario nocturno, de 20:30 a 23:30 horas, para quienes estén empadronados en el municipio. Además se permite entrar con agua y comida al recinto, si bien es cierto que está prohibido hacerlo con recipientes de vidrio por seguridad.

Acceder a la piscina municipal en las Noches Blancas de Gines no tiene coste alguno para los vecinos y vecinas de la localidad.

La piscina para el resto de personas

La piscina municipal de Gines también puede disfrutarse en horario normal tanto por personas del municipio como para quienes lleguen de fuera. En este caso el precio de acceso los fines de semana y festivos es de 3 euros para los abonados a las instalaciones, las personas jubiladas y los pensionistas, y de 6 euros para los no abonados. Los niños y niñas menores de cuatro años podrán acceder de forma libre al recinto.

Noches Blancas de Gines

No es la primera Noche Blanca que este municipio celebra en el verano de 2024. La primera tuvo lugar en julio y la segunda, a principios de agosto, por lo que quien no haya tenido oportunidad de acudir a alguna de estas no debe preocuparse puesto que habrá más de aquí a que acabe la temporada.

La piscina municipal de Gines, situada en la calle Virgen del Pilar, en las inmediaciones del Estadio San José y el Polideportivo, ya está abierta de cara a la temporada de verano y abre de lunes a viernes, de 13:30 a 19:45 horas y de 12:00 a 20:00 horas los fines de semana y festivos.