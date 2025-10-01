La nueva película de Taylor Swift llega a los cines de Sevilla: cómo conseguir entradas para ‘The Official Release Party of a Showgirl’

La cantante Taylor Swift lanza este viernes 3 de octubre su duodécimo álbum, ‘The Life of a Showgirl’, y lo hace acompañado de un proyecto cinematográfico inédito: The Official Release Party of a Showgirl. Esta producción especial, de 89 minutos de duración, podrá verse en cines de todo el mundo, y Sevilla será una de las ciudades españolas que acogerá este evento entre los días 3 y 5 de octubre.

A diferencia de ‘Taylor Swift: The Eras Tour’ (estrenada en cines en 2023 y basada en un concierto en directo), este nuevo proyecto no es un espectáculo filmado, sino una experiencia inmersiva. El público podrá disfrutar del estreno mundial del videoclip de ‘The Fate of Ophelia’, primer single del disco, además de una serie de vídeos musicales exclusivos, material detrás de cámaras, explicaciones sobre el proceso creativo y versiones líricas animadas de los temas del nuevo álbum.

Cines de Sevilla donde se proyectará

La película podrá verse en tres salas de la capital y alrededores, en múltiples horarios:

Cinesa Camas

Viernes 3: 21:00, 21:40, 21:45, 22:00

Sábado 4: 15:45, 18:00, 20:15, 21:45

Domingo 5: 12:00, 12:30, 15:45, 18:00, 20:15, 21:45

Mk2 Nervión Plaza

Viernes 3: 21:00, 21:05, 21:10, 21:15

Sábado 4: 12:00, 18:00, 19:00, 20:00

Domingo 5: 12:00, 18:00, 19:00, 20:00

Yelmo Cines Lagoh

Viernes 3: 21:00, 21:30, 22:15, 23:00, 23:30

Sábado 4: de 12:00 a 23:00 (funciones cada hora)

Domingo 5: de 12:00 a 23:00 (funciones cada hora)

Cómo conseguir entradas para la película de Taylor Swift en Sevilla

Las entradas ya están a la venta a través de las webs oficiales de cada cine, donde los fans podrán elegir sala y horario para sumergirse en esta nueva era musical de la artista estadounidense.

Muchas localidades de las diferentes proyecciones programadas ya están agotadas, lo que refleja el importante impacto de Taylor Swift especialmente entre las generaciones más jóvenes. Su anterior película 'The Eras Tour', recaudó más de 1.700.000 euros en España en solo un fin de semana.