Pacientes y expertos se unen en Sevilla para dar visibilidad a la Hipertensión Intracraneal Idiopática

La Asociación de Afectados con Hipertensión Intracraneal Idiopática (ADEFHIC) celebrará el próximo sábado 15 de noviembre su IV Mesa Redonda en el Centro Cultural La Almona de Dos Hermanas, una cita que reunirá a profesionales de distintas especialidades médicas, investigadores y pacientes con el propósito de profundizar en el conocimiento de esta enfermedad rara, promover la investigación y ofrecer un espacio de diálogo y aprendizaje compartido.

La apertura institucional estará a cargo de María Encarnación Fuentes Herrera, diputada provincial de Sevilla del Área de Cohesión Social e Igualdad; Juan Pedro Rodríguez García, teniente de alcalde de Dos Hermanas; y Obdulia Quiles Pérez, presidenta de ADEFHIC.

Durante la jornada se desarrollará un completo programa de ponencias centrado en los avances médicos, el abordaje multidisciplinar y la perspectiva humana de la enfermedad. La doctora Cici Esmerali Feliz, neuróloga del Hospital Fundación Jiménez Díaz (Madrid), presentará los nuevos enfoques diagnósticos y terapéuticos; el doctor José Lorente Pascua, oftalmólogo del Hospital Virgen de Valme, abordará la importancia de la valoración visual en la hipertensión intracraneal; y el doctor Francisco Javier Márquez Rivas, neurocirujano e investigador del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS), expondrá los últimos avances en investigación y tratamiento.

Por su parte, el doctor Alberto José Ruiz Maresca, psicólogo sanitario, analizará el impacto psicológico y emocional del diagnóstico, mientras que Carola Pérez, presidenta de la asociación Dos Emociones y referente en el uso terapéutico del cannabis medicinal, compartirá su experiencia como paciente experta. La terapeuta Natalia Ramos cerrará el programa con una dinámica de biodanza y coaching titulada El camino de tu fortaleza.

El encuentro contará además con actividades participativas y la colaboración del equipo de voluntariado de ADEFHIC, que dinamizará las sesiones y espacios de convivencia.