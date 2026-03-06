Paco Baños imparte un curso intensivo de dirección cinematográfica

El cineasta Paco Baños, recientemente galardonado con el Premio Asecan a la mejor dirección de una serie junto con Alberto Rodríguez por su trabajo en Anatomía de un instante, comparte este mes con los interesados su visión del oficio y las claves para colocarse detrás de la cámara.

El autor de cintas como Ali o 522. Un gato, un chino y mi padre, en las que mostró una sensibilidad exquisita y un ojo certero para retratar la vida, impartirá este mes un Curso Intensivo de Dirección en cuatro sesiones (programadas los martes 10 y 17 y los viernes 13 y 20 de marzo de 16:30 a 20:30). Más allá de sus proyectos más personales, Baños se ha afianzado como uno de los nombres imprescindibles del audiovisual andaluz con su participación en las series La peste, El hijo zurdo o la mencionada Anatomía de un instante, adaptación de la novela homónima de Javier Cercas.

Las clases se desarrollarán en la sede del Laboratorio de Interpretación en C/ Moravia 5. Los interesados pueden encontrar información en el correo laboratoriodeinterpretacion@gmail.com, en el teléfono 686 21 74 47 o en la web https://laboratoriointerpretacion.com.