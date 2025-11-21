Una 'pataíta por bulerías' en el Palacio de Imperial de Hofburg: Los del Río conquistan Viena

Antonio Romero y Rafael Ruiz, conocidos mundialmente como Los del Río, arrasan en su gira europea de 2025 acompañando al prestigioso violinista neerlandés André Rieu. El dúo sevillano, con más de seis décadas de trayectoria musical, ha difundido un divertido vídeo en el que se muestran ante el espectacular Palacio Imperial de Hofburg en Viena anunciando su presencia en una ciudad más en el marco de su gira demostrando de nuvo que su ritmo trasciende fronteras.

Cante en plena calle

En este último viaje, los sevillanos fueron sorprendidos por un grupo de fans extremeños que los reconocieron por la calle desatando la locura y provocando que cantaran sus clásicos ante la sorpresa de los paseantes y a pocos grados de temperatura. Asimismo también tuvieron la oportunidad de conocer a los jóvenes miembros del equipo de Jokey sobre patines Sloban de Bratislava.

Desde enero de este año, los intérpretes de la mítica "Macarena" recorren escenarios por toda Europa como artistas invitados en el espectáculo. Su agenda ha pasado por multitud de escenarios como Ámsterdam, Amberes, Múnich, Núremberg, Stuttgart, Mannheim, Hamburgo y Berlín. "Cuando suena Macarena aquello parece Triana o Dos Hermanas. Se vuelve loca la gente", comentan los artistas sobre la reacción del público internacional. Antonio Romero, por su parte, describe la experiencia como "una gira europea increíble y una sorpresa familiar-artística maravillosa" y recuerda que compuso su tema más universal en Caracas, Venezuela. "Estamos sin palabras de agradecimiento para la gente que va a vernos", añade Rafael Ruiz, quien destaca cómo el público "se pone en pie" cuando interpretan su famosa canción.

El fenómeno cultural de Los del Río

El éxito de Los del Río en esta gira confirma la universalidad de su música y especialmente de "Macarena", que continúa siendo un himno global casi tres décadas después de su lanzamiento. Según explica Rafael Ruiz, su aparición en el escenario supone un cambio radical en los conciertos: "Aquello da un vuelco de noventa grados cuando salimos al escenario. Qué final de show..". El espectáculo de André Rieu, que cuenta con un conjunto de entre setenta y ochenta músicos, incluyendo barítonos y sopranos, alcanza su punto culminante cuando Los del Río cierran con su "Macarena universal", convirtiendo auditorios europeos en improvisadas fiestas con sabor andaluz.