El palacio en pleno centro de Sevilla que fue la residencia de Francisco Franco en 1936

En pleno centro de la hispalense, en la conocida Puerta de Jerez, se levanta un edificio que fue inicialmente una casa palacio y que en la actualidad es propiedad del Banco Santander Central Hispano. Se trata del palacio de Yanduri, una construcción cuyos orígenes se fechan entre 1901 y 1904 por orden de Pedro Zubiria y Teresa Parladé, los marqueses de Yanduri, que querían reproducir unos planos franceses.

El primer arquitecto que llevó a cabo este proyecto fue Antonio del Rey y Pozo, y más tarde, lo retomó Jacobo Galí y Gasseta, creando una de las mayores joyas arquitectónicas de la Sevilla del siglo XX. El de Yanduri es uno de los pocos ejemplos de arquitectura con estilo francés y corte mediterráneo que hay en la hispalense, al margen de la Casa de las Sirenas o la Casa Rosa.

Este tiene elementos neoclásicos como las ventanas circulares, las balaustradas o los marcos de las puertas, aunque lo más curioso del palacio de Yanduri es que se encuentra unido al Real Alcázar a través de la Huerta de la Alcoba, donde más tarde se asentó el Jardín Inglés, para que así la reina Victoria Eugenia pudiese visitar a su amiga la marquesa de Yanduri.

Curiosamente, antes de la edificación de esta casa palacio sería el padre de Vicente Aleixandre, el ingeniero Carlos Aleixandre, quien le vendió la propiedad a Pedro Zuribia, por lo que sería en este enclave en el que nacería el poeta que fue Premio Nobel de Literatura. Por entonces era el palacio de los Vicentelo de Leca, condes de Cantillana, sede de la antigua Intendencia.

Al fallecer los marqueses de Yanduri, el palacio se convirtió en la residencia de Francisco Franco tras el pronunciamiento militar que tuvo lugar en la hispalense el 18 de julio en 1936. Además, se requisó para albergar el cuartel general hasta su devolución a la Fundación Yanduri. Más tarde, en los años 60 y 70 la casa palacio se transformaría en un colegio hasta que lo adquiriese el Banco Santander, entidad que es propietaria del edificio a día de hoy.

Aunque se puede contemplar su fachada e incluso entrever el patio de la que fue la casa palacio de los Yanduri, en la actualidad no se organizan visitas guiadas a este edificio por pertenecer a una entidad privada como es el Banco Santander.