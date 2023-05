El partido homenaje a Joaquín, motivo de la 'discusión' de una pareja que se viraliza en TikTok: "No me esperes despierta"

Joaquín Sánchez se retira a los 41 años, después de llevar 23 en la élite del fútbol. Con motivo de esto y antes de que el capitán del Real Betis Balompié cuelgue las botas definitivamente se jugará un partido homenaje. El encuentro está previsto para el día 6 de junio y muchos béticos no quieren perdérselo.

Aunque aún queda tiempo para el partido homenaje, las entradas comienzan a ponerse a la venta y hay aficionados que ya avisan de que pase lo que pase van a estar allí y disfrutar de una cosa que solo pasa una vez en la vida.

Ver la despedida de Joaquín, aunque implique quedarse sin pareja

Eso es lo que han hecho unos usuarios de TikTok (@_tuyyocontraelmundo_), en cuya cuenta publican sketches de humor sobre la vida en pareja. En uno de sus vídeos más recientes muestran como acudir al partido homenaje a Joaquín puede causar roces en una pareja.

"El 6 de junio es el partido de Joaquín, el de despedida, para que te hagas a la idea de que quiero ir y de que voy a ir. No sé en qué cae, pero sé que es a las 21:00 de la noche", comienza el joven. Y ante las quejas de su pareja se reafirma: "Esto pasa una vez en la vida y además no me esperes despierta. Ese día me emborracho yo".

"Es que ese día, el 6 de junio, ya debería ser festivo en Sevilla como mínimo”, continúa. Ante estos argumentos, ella avisa de que su decisión puede tener consecuencias drásticas: "tú te quedas toda la noche por ahí y al día siguiente yo ya no estoy aquí".

"Me la juego por Joaquín", acepta, "que es su retirada y hay que estar todo el mundo".

El vídeo cuenta con más de 1.000 me gustas y de 22.000 visualizaciones, además de multitud de comentarios que comparten el sentimiento bético que se siente por el que se ha convertido en un histórico del club y se han echado unas risas con el vídeo.