Pilar Castañón, fundadora de Woman Essentia, en el Foro Mujer y Sociedad de Sevilla

Pilar Castañón, directora de la revista Woman Essentia fue la protagonista de la nueva charla coloquio organizada por el Foro Mujer y Sociedad Sevilla celebrado en el Centro cultural José Luis García Palacios, en la Fundación Caja Rural del Sur de Sevilla. La economista y directora ejecutiva del Centro de Sostenibilidad y Economía de Género destacó que: el principal reto de la mujer en el siglo XXI "es no perder su propia esencia". Castañón no descartó otros como el mantenimiento de "cualidades específicamente femeninas para no transformarse en algo que no es", además de "igualar el respeto a la mujer y sus derechos en todos los países del mundo" y la "aportación de un cuidado particular de las cosas, sea empresa o familia".

La charla estuvo ilustrada con nombres y biografía de mujeres que han engrandecido y dignificado su tiempo. La economista, fundadora y directora de Woman Essentia, Pilar Castañón intervino este jueves, 21 de noviembre, en el Foro Mujer Sociedad de Sevilla con la ponencia “Mujeres que cambian el mundo: dignidad y grandeza”. El acto contó con la presencia de Laura Martínez Sánchez, directora general de Empleo, Familia, Igualdad y Asociaciones y Mercedes Soriano Martínez, coordinadora del Instituto de la Mujer en la provincia de Sevilla, quienes procedieron a la clausura de la charla coloquio.

Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Málaga y directora ejecutiva del Centro de Sostenibilidad y Economía de Género, lleva más de 23 años de actividad laboral en diferentes empresas como el Banco Natwest March. Ejerce labores de voluntariado ostentando la presidencia de Adevida.

Mujer comprometida con el valor de la vida, Castañón ha sido co-organizadora de varios Congresos entre los que destacan: “Trabajando en primera persona” o “Pedimos la palabra”. En el plano de la formación, destacan sus competencias sobre estudios de la mujer dentro del Programa de Gestión Estratégica y Liderazgo Social del IESE.

Pilar Castañón empezó su ponencia destacando el valor de la mujer en la historia porque es cierto, que no suele aparecer como protagonista cuando, sin embargo, posee una de las principales características del liderazgo: la humildad.

La historia está llena de figuras femeninas - la ponente citó muchos ejemplos de ellas- que, potenciando su esencia, "han hecho grandes aportes a la humanidad. Existen numerosos ejemplos de mujeres cuyo legado es significativo, siendo el primero de ellos su capacidad para la maternidad, ya sea a través de hijos biológicos o de aquellos a quienes ha brindado su cuidado y amor. La mujer, que da, cuida y apoya la vida; representa una acción decisiva en el presente y una esperanza para el futuro".

Castañón comentó que la incorporación masiva de la mujer al mercado laboral, ha planteado varias cuestiones, aún sin resolver, como son la integración de la vida laboral y familiar, las nuevas formas de trabajo, las presiones laborales, los horarios complicados, etc.

En su opinión, el mayor desafío de la mujer en el siglo XXI, especialmente en los países desarrollados y dentro de la cultura occidental, donde las posibilidades están ampliamente al alcance, es preservar su esencia. "Más allá de la maternidad, la biología dota a las mujeres de cualidades únicas que enriquecen su contribución al mundo, como la sensibilidad, la empatía, las habilidades comunicativas, el cuidado y la entrega. Estas características representan un aporte genuino y específico que no debe perderse en el camino hacia la igualdad".

"La mujer debe mantener cualidades específicamente femeninas y que no se transforme en algo que no es. Lo femenino no es malo, igual que lo masculino tampoco, la complementación de los dos roles es lo que hace falta en todos los campos, no solo en la familia. De esta forma, el mundo, sin duda, iría mejor", explicó Castañón.

Consideró la importancia de que se iguale el respeto a la mujer y sus derechos en todos los países del mundo. - Nosotras no podemos quejarnos- pero hay muchos países, unos por subdesarrollo, y otros por temas culturales o religiosos, en los que la mujer sigue estando en un plano muy inferior al hombre. Y eso no se reivindica en manifestaciones ni se exige, por los organismos internacionales, a los gobiernos de estos países.

Destacó el papel de la mujer en el ámbito empresarial, especialmente en posiciones de liderazgo, subrayando su capacidad para "aportar un cuidado particular tanto en la gestión de una empresa como en el ámbito familiar. Resaltó su perspectiva única y sensibilidad, que le permiten detectar situaciones específicas con empatía en momentos clave, cualidad esencial para resolver conflictos. Además, enfatizó su eficacia al tomar decisiones y la habilidad para comunicarlas de manera asertiva. Este estilo de liderazgo, según explicó, es crucial en el contexto actual y especialmente valioso en la dirección empresarial".

En su charla-coloquio, subrayó la importancia de proteger el valor de la feminidad y todo lo que implica ser mujer, que debería ser el objetivo principal del auténtico feminismo. Explicó que la esencia, entendida como aquello que permanece y define nuestra naturaleza, debe ser preservada en un mundo cada vez más ideologizado, donde se busca diluir y transformar las identidades. Por ello, es esencial que la mujer reconozca y valore su identidad y lo que aporta al mundo precisamente por ser quien es.

El Foro Mujer Sociedad de Sevilla tiene el objetivo de promover encuentros y comunicación entre mujeres profesionales con experiencia y comprometidas con la sociedad, con el fin de ayudar al crecimiento personal, familiar, profesional y social de las mujeres.

"Pensamos que la mujer aporta un valor diferencial, desde la diversidad y la complementariedad, considerando la importancia de la familia y el trabajo, desde su propia perspectiva, en su profesión y en su entorno. Es un reto de los hombres y las mujeres de nuestro tiempo Integrar la vida familiar y profesional transformando desde dentro las estructuras sociales", explican.

Este encuentro es una iniciativa de mujeres profesionales y directivas, inspirada en el Women`s Lobby, un proyecto del Centro Internacional de Trabajo y Familia del IESE Business School - University of Navarra y ha contado con el asesoramiento de la profesora Nuria Chinchilla Albiol y Maruja Moragas