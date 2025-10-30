Planes para un fin de semana lluvioso más allá de Halloween: oferta cultural para todos los públicos en Sevilla

Este fin de semana llega a Sevilla cargado de precipitaciones y con multitud de planes para celebrar la noche más terrorífica del año. Sin embargo, para quienes quieran seguir disfrutando de la oferta cultural, muchos espacios de la hispalense ofrecerán durante estos días varias actividades para todos los gustos y para público tanto infantil como adulto que merecen la pena:

Danza Mobile

El teatro La Fundición será el escenario de Danza Mobile. Durante tres días este espacio acogerá una serie de actividades organizadas por Danza Mobile para celebrar sus 30 años de trayectoria. Se trata de una propuesta que aúna diferentes disciplinas artísticas y celebra la diversidad como motor de creación contemporánea. Más allá de la exhibición artística, invitan a una reflexión crítica sobre los modelos de representación, los lenguajes escénicos y la inclusión cultural.

Este encuentro propone una experiencia estética y social en la que convergen la danza, el teatro, las artes plásticas, la poesía y la canción de autor, cuyas aportaciones abren nuevos territorios en el panorama artístico actual. El encuentro tendrá lugar del 31 de octubre al 2 de noviembre a las 20:00 horas. Hay entradas desde 8 euros por persona, aunque para que los interesados puedan asistir a los tres espectáculos La Fundición ha puesto a la venta un abono especial de 33€ que se puede adquirir tanto en taquilla como en la web del teatro.

Exposición Xdos (5+5)

La galería Taberna Ánima acogerá la exposición XDos (5+5), obra de Javier Gutiérrez Padilla, gestor cultural de referencia en Andalucía desde finales de los años 80. Amante y promotor del Jazz, director de festivales y pieza fundamental en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, Javier da un paso de la gestión a la creación en su faceta de pintor con una muestra que reúne dos series: Blue Trane y Recuerda.

En Blue Trane, presenta cinco acrílicos inspirados en el primer disco compuesto casi íntegramente por John Coltrane (1957), donde cada lienzo interpreta la estructura rítmica y el color de un tema del álbum, convirtiendo la música en partitura pictórica. En Recuerda, plasma imágenes fragmentadas de su memoria personal y colectiva: escenas de ferias antiguas, juegos de infancia, encargos cotidianos, despertar social, momentos de lucha política y recuerdos heredados que permanecen en la imaginación.

Esta exposición estará vigente hasta el 1 de noviembre y se puede visitar a las 21:30 horas de lunes a viernes. La entrada para disfrutar de ella es libre y gratuita.

Pequeños cinéfilos en CaixaForum

El espacio CaixaForum acoge el programa Pequeños Cinéfilos con el que busca formar la mirada del espectador desde la infancia, ofreciendo a lo largo del año una programación familiar con una selección cuidada y diversa de películas. Cada ciclo monográfico se organiza en torno a un autor, un realizador, un estudio de animación o una temática concreta, con el objetivo de mostrar distintos estilos y técnicas de animación de todo el mundo.

Al inicio de cada sesión, el equipo educativo de CaixaForum presenta la película, proporcionando las claves básicas para interpretarla y disfrutarla, e invita al público asistente a un debate en familia posterior a la proyección. Este programa se desarrollará hasta el próximo 2 de noviembre y se puede realizar de lunes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.

Coloquio Western Inmortales

La Fundación Caja Rural del Sur acogerá esta cita de cine del Oeste. Alberto Fijo (director de FilaSiete, escritor cinematográfico y profesor universitario de Narrativa Audiovisual) y Juan Velarde (escritor y crítico de cine) dirigirán la sesión, que tendrá una duración de 90 minutos. Para Velarde, autor del libro Westerns inmortales, hablamos del género más característico del cine norteamericano.

A diferencia de otros relatos fílmicos importados de Europa -el melodrama, la comedia sofisticada, incluso el cine negro de raíz expresionista-, el western surge de una mitología propia: la conquista del Oeste, la frontera, los pioneros, la violencia y la esperanza que se entrelazan en la construcción de una nación.

Esta sesión llevará a los ponentes a dialogar con el público sobre westerns míticos de la historia del cine. Títulos tan reconocidos como El forastero (William Wyler, 1940), El más valiente entre mil (Tom Gries, 1967), Dos hombres y un destino (George Roy Hill, 1969) o Comanchería (David Mackenzie, 2016). La sesión, que tendrá lugar el viernes, 31 de octubre, a las 19:00 horas, tendrá entra libre hasta completar aforo.

Artemis, jazz & blues

El Espacop Assejazz acoge este concierto de blues y jazz de la mano de Artemis, que muestra una voz extraordinaria y un gran trío de jazz para reinterpretar obras maestras del Barroco y el Renacimiento ofreciendo versiones nunca antes escuchadas de estas piezas. El grupo está formado por Diana Larios (voz), Guillermo McGill (percusión/arreglos), Juan Sebastián Vázquez (piano) y Gon Navarro (guitarra 9 cuerdas). El encuentro tendrá lugar el viernes, 31 de octubre, a las 21:30 horas. El precio de la entrada general es de 10 euros y de 4 para los socios y socias de Assejazz.