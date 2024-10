Planes para un fin de semana muy entretenido en Sevilla capital

Las lluvias del otoño y la bajada de temperaturas propia de estas fechas no han sido motivo para que la ciudad se llene de planes durante el fin de semana del 17 al 19 de octubre. Estos días la capital ofrece una amplia oferta de visitas guiadas, algunas ambientadas en la fiesta de Halloween, de citas culturales y de mercados de artesanía, conciertos en la calle y muchos más eventos pensados para todos los públicos.

Zoco del Parque de María de Luisa

El Parque de María Luisa volverá a acoger su mercado de El Zoco, que se celebra el tercer domingo de cada mes. En ñel habrá más de 80 firmas en diferentes puestos que ofrecerán desde productos de artesanía hasta moda, complementos, ilustraciones... El zoco presenta esta edición a nuevos expositores con artículos que se unen a los ya tradicionales, por lo que será un mercado mucho más diverso. Este mercado es ya todo un referente en la ciudad que lleva funcionando desde 2013.

Tendrá lugar el domingo, 19 de octubre, de 11:00 a 15:30 horas.

Concierto de la Orquesta Barroca de Sevilla

La Orquesta Barroca de Sevilla dará el concierto de apertura de la Universidad de Sevilla para el nuevo curso con la obra Tempesta nel cuore, con la participación de la soprano Aurora Peña. El programa incluye obras de Händel, Vivaldi y Broschi, uniendo las grandes tradiciones operísticas y concertísticas del barroco. El concierto tendrá una duración de 65 minutos en el que no habrá intermedios.

La Orquesta Barroca de Sevilla, con más de 25 años de trayectoria, es una de las agrupaciones más prestigiosas de España en la interpretación historicista de música antigua. Tendrá lugar el viernes, 18 de octubre, a las 20:00 horas en el Espacio Turina. El precio de la entrada general es de 12 euros y de 5 euros para la comunidad universitaria.

Concierto homenaje a Héroes del Silencio

La banda madrileña Hechizo actuará esta noche, de 18 de octubre, en un concierto homenaje al grupo Héroes del Silencio. Con un repertorio que incluye clásicos como "Entre Dos Tierras" y "Maldito Duende", su espectáculo de dos horas ofrece una experiencia auténtica y fiel al sonido de la banda original. El concierto tendrá lugar en la Sala Malandar a las 21:30 horas y hay entradas desde 18 euros.

Tributo a Bob Marley

One Love: Tributo a Bob Marley es un homenaje al artista del reggae con el que se pretende hacer una inmersión a o que fueron los directos de Bob Marley and The Wailers. Para ello, una banda de de nueve músicos y músicas interepretará sus canciones más sonadas con el fin de acercar su mensaje y su música al público sevillano. El espectáculo tendrá lugar el viernes, 18 de octubre, en la sala Even y el preecio de la entrada es de 10,50 euros.

Música electrónica con Yann Tiersen

Con “Yann Tiersen: Solo Piano + Electronics” Yann Tiersen enfoca su repertorio desde el prisma contemporáneo que puso sobre la mesa con el disco “Kerber” (2021) y que después se ha ido expandiendo con “11 5 18 2 5 18” (2022), “Kerber (Remixes)” (2022) y "Kerber (Solo Piano)" (2023). Se trata de un viaje musical íntimo y personal con el que Tiersen apuesta por explorar su creatividad, sin perder de vista la esencia de su obra. El concierto tendrá lugar en la sala Custom el viernes, 18 de octubre, y el precio de la entrada es de 42 euros.

Monólogo "Giraldilla, la veleta de Sevilla"

El monólogo "Giraldilla, la veleta de Sevilla" es la nueva apuesta por el humor y el teatro de 16 Escalones que, en esta ocasión, habla de una diosa, un símbolo, un emblema, una madre, una obra de arte, puede ser que una locura, un verdadero milagro encarnado que ha llegado para quedarse y que es la famosa Giraldilla de Sevilla. Este espectáculo tendrá lugar el viernes, 18 de octubre, a las 18:30 y a las 20:00 horas en Cartuja Center. Hay entradas desde 23 euros.