Planes para un fin de semana lluvioso en Sevilla: monólogos, teatro, conciertos y más

El fin de semana del 23 al 25 de enero la ciudad hispalense albergará algunos espectáculos de diferente tipo que son idóneos para sobrellevar el frío y las lluvias previstas durante el viernes y el sábado, principalmente. Para poder disfrutar de los días libres diferentes espacios de la ciudad celebrarán conciertos, funciones de teatro, monólogos y más con los que podrán disfrutar personas con gustos variados. Del viernes 23 al domingo, 24 de enero, estos son algunos de los planes que se podrán hacer en Sevilla:

Drama Música para Hitler

El viernes, 23 de enero, el escenario del Cartuja Center CITE acogerá la obra dramática Música para Hitler, una pieza que cuenta la historia de Pau Casals, quien se vio obligado a exiliarse en el sur de Francia tras la Guerra Civil Española. Con todos los recursos a su disposición y una firme determinación, dedicó sus esfuerzos a ayudar a miles de compatriotas que se encontraban en condiciones precarias en los campos de concentración cercanos.

En 1943, bajo la ocupación nazi, el prodigioso músico recibió una perturbadora invitación para ofrecer un concierto ante el Führer. Casals sabía que rechazar esa propuesta podría acarrearle consecuencias devastadoras. Estos dramáticos sucesos fueron la inspiración para que los autores crearan Música para Hitler, una obra conmovedora que retrata la figura de uno de los grandes artistas del siglo XX. La obra se podrá ver a las 20:00 horas y hay entradas desde 28 euros.

Monólogo Chico Glamour

Tras el éxito de su primer monólogo, La hora de Pablo Ibarburu, que ya supera las 250.000 reproducciones en YouTube, el colaborador de La Resistencia presenta su segundo espectáculo: Chico Glamour. En este show descubrimos a un cómico que nunca ha conocido el glamour, pero que regresa con más ganas que nunca de hacer el idiota. A través de su absurda mente, nos cuenta detalles inéditos sobre su vida: el impacto negativo de los sueños, su experiencia laboral antes de la televisión y el tiempo que le costó aprender a expresar sus sentimientos.

Este divertido monólogo tendrá lugar el viernes, 23 de enero, a las 21:00 horas en el Auditorio de la Cartuja. El precio de la entrada es de 17,60 euros.

Danza Caramel

Les Impuxibles son el fruto de la fusión artística de una pianista y una bailarina, Clara y Ariadna Peya, hermanas, creadoras e intérpretes que han logrado un lenguaje propio y transdisciplinaria.

El activismo y la reflexión sobre cuestiones sociales es el sello personal de la compañía Les Impuxibles, que ha tocado el tema de la salud mental en Suite TOC num. 6, del suicidio en Harakiri, de los trastornos alimentarios en Hambre y que en esta ocasión nos habla de las adicciones en general, y de las drogas en particular, con el título de Caramel.

En Caramel, con eco camuflado de dulzura a pesar de la dureza y amargura de la cuestión que plantea el montaje, apenas se mencionan las “drogas”, el “consumo” ni las “adicciones”. Todo se sobreentiende. Todo está dominado por el movimiento, la música, la palabra, el gesto, la iluminación, el sonido. Unas sombras se perfilan tras un muro acristalado de cuatro cuerpos con una puerta que da acceso a lo que podría ser un bar musical, que sirve a las hermanas Peya para poner banda sonora en toda la trama con diversas composiciones originales creadas por ellas para este espectáculo. El espectáculo se podrá ver los días 23 y 24 de enero a las 20:30 horas en el Teatro Central. El precio de la entrada es de 23 euros.

Concierto de jazz Masha Ocean Quartet

Masha Ocean Quartet es una formación de jazz liderada por Masha Ocean (vocalista y compositora), Isaac Pascual (pianista, compositor y arreglista), Francis Posé (contrabajista y compositor) y Ramón López (batería). El cuarteto fue creado por Masha en 2019 y pasó por diferentes etapas hasta llegar a la formación actual, que presenta ahora el álbum debut Kaleidoscopic Realities.

La propuesta de Masha Ocean Quartet explora en profundidad las infinitas sonoridades del jazz: modern jazz, swing, bebop, cool jazz, latin jazz o blues, con toques de avant-garde, drum’n’bass, world music, música clásica y electrónica presentes en las seis composiciones originales y los tres standards arreglados para la ocasión. En la creación, Masha parte de su raíces en la música clásica junto a los romances rusos, jazz tradicional, bossa-nova, blues y modern jazz hasta crear un universo sonoro propio que refleja experiencias y vivencias muy personales plasmadas en el jazz más actual. El espectáculo se podrá ver el viernes, 23 de enero, a las 21:30 horas es el Espacio Assejazz. El precio de la entrada general es de 10 euros.