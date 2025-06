Planes irresistibles en Sevilla para un fin de semana con temperaturas altas

Las altas temperaturas que están protagonizando la segunda quincena del mes de junio auguran el comienzo de un verano que parece que ha empezado antes de tiempo. Durante estas fechas sevilla reúne multitud de eventos culturales y de ocio para todos los públicos, aprovechando que aún no han acabado las clases y que muchas familias todavía no se han marchado de vacaciones. Estos son algunos de los eventos que la ciudad tiene preparados para disfrutar del fin de semana del 20 al 22 de junio:

Visita en familia: Formas que inspiran

Forma, color, textura, materia… A lo largo del siglo XX, los artistas han observado estas propiedades básicas de la naturaleza y las han plasmado en sus obras. Ya sea a través de la inspiración, la copia o la reproducción, han establecido un diálogo con la naturaleza desde todas las disciplinas.

En esta visita familiar las personas interesadas descubrirán cómo la pintura, la escultura, la fotografía, el diseño y el arte más actual les invitan a mirar de formas muy diversas el mundo natural y a reflexionar sobre la relación que establecemos. Esta visita tendrá lugar el sábado, 21 de junio, a las 17:30 horas, y el domingo, día 22, a las 12:30 horas en el Espacio CaixaForum de Sevilla. El precio de la actividad es de 4 euros.

Tributo a R.E.M

La Sala Malandar de Sevilla organiza el homenaje de rock alternativo It's the end of the world and we play R.E.M, un tributo al grupo R.E.M de la mano de Monster que tendrá lugar el viernes, 20 de junio, de 21:30 a 23:59 horas de manera completamente gratuita.

Comedia La Colmena Horror Story

La compañía Estudio La Colmena interpretará la comedia La Colmena Horror Story, que es en realidad el taller final de curso de los dos grupos de adolescentes que han terminado este año su primer ciclo de interpretación en la escuela. Se trata de una comedia compuesta por diferentes piezas de teatro breve originales de La Colmena en las que ocurren fenómenos inexplicablemente desternillantes.El espectáculo tendrá lugar el viernes, 20 de junio, a las 20:30 horas en el Teatro La Fundición. La entrada tiene un precio de 8 euros.

Danza Sovaco de cobra

En el marco del festival Internacional de Danza Itálica 2025, los días 20 y 21 de junio tendrá lugar el espectáculo de danza contemporánea Sovaco de cobra de la mano de Carte Blanche, Compañía Nacional de Danza Contemporánea de Noruega.

En Sovaco de Cobra, Lander Patrick nos invita a un mundo en el que las reglas sociales se sustentan en un juego injusto que produce resultados arbitrarios y brutales. La representación invoca un tablero de ajedrez, un juego a dos bandas en el que la ventaja ganadora siempre pertenece a uno de los lados de la mesa. Con este juego estratégico y bélico como telón de fondo visual y temático, Lander Patrick crea una enérgica representación que cuestiona las reglas del juego, y las piezas de este exploran viejas y nuevas dinámicas.

Inspirado en parte en el libro de Eduardo Galeano Las venas abiertas de América Latina, que describe cómo el colonialismo ha creado perdedores y una infelicidad persistente para vastas poblaciones de algunas de las regiones más ricas en recursos del mundo, Sovaco de Cobra cuenta con nueve bailarines de Carte Blanche que se lanzan a la actuación con calidez y vitalidad. Esta cita tendrá lugar a las 22:30 horas en el Teatro Romano de Itálica y se pueden adquirir entradas desde 12 euros.