Más de 70 marcas, música en directo y mucho más en un mercado insólito que se celebrará en el Casino de la Exposición

Este fin de semana, durante los días 1 y 2 de noviembre, el Casino de la Exposición volverá a convertirse en el lugar en el que más de 70 marcas de todo tipo (moda, decoración, artículos, etc.), se darán cita en una nueva edición de Poderío Market.

No es la primera vez que este mercado que va recorriendo diferentes lugares de España para instalar sus diferentes puestos en lugares emblemáticos, pisa el Casino de la Exposición. Ya hizo lo mismo en dos ediciones anteriores, una en verano y otra en primavera, respectivamente, que fueron todo un éxito.

Además de las más de 70 marcas que estarán presentes en el Casino de la Exposición de Sevilla el espacio contará con la música en directo de un DJ que amenizará la velada, una zona gastronómica para poder comer y una zona de barra para beber algo mientras se disfruta de los cientos de productos que se podrán encontrar en el mercado, desde moda hasta accesorios, complementos, decoración, etc. La entrada a este evento es completamente libre y gratuita.

El horario de esta edición desarrollada en otoño será el siguiente:

Sábado, 1 de noviembre: market de 11:00 a 22:00 horas; terraza de 11:00 a 23:30 horas.

Domingo, 2 de noviembre: De 11:00 a 21:00 horas, tanto la zona de terraza como de market.

Poderío Market es un mercado que reúne a decenas de marcas de todo tipo y que tiene la particularidad de transformar espacios únicos, como en este caso el Casino de la Exposición de Sevilla, en mercadillos que duran un fin de semana y en el que se puede comprar desde ropa hasta accesorios para el hogar o bisutería.

Sobre el Casino de la Exposición

El Casino de la Exposición de Sevilla es uno de los principales centros culturales de referencia de la ciudad. Fue obra del arquitecto valenciano Vicente Traver y Tomás en el año 1926 para albergar el pabellón de Sevilla durante la Exposición Iberoamericana de 1929.

En sustitución de Aníbal González, utilizó elementos de estilo barroco tanto en la ornamentación como en todo el conjunto, inclusive el salón circular del Casino y el pórtico columnario con que se abre.

A lo largo del año el edificio del Casino acoge importantes eventos culturales como exposiciones, encuentros literarios e incluso otros como el Campeonato del Mundo de Ajedrez.

Este espacio sevillano se encuentra en un lugar estratégico de Sevilla junto al Parque de María Luisa y la Plaza de España, junto a la Antigua Fábrica de Tabacos (hoy sede de la Universidad de Sevilla) y muy cercano a la zona monumental de la ciudad.