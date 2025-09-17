Premios Escaparate 2026: Unos galardones para los que nos hacen soñar

Pocas cosas suenan más a Sevilla que la Centuria Romana Macarena. Con la Marcha Real interpretada por esta formación arrancará la XIX edición de los Premios Escaparate, que este año se celebrarán en un marco inconfundible como el Palacio de San Telmo. Invitados de honor como Pedro de Borbón-Dos Sicilias y Orleans, duque de Calabria; Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y la histórica actriz Marisa Berenson (Cabaret, Muerte en Venecia) visitarán la ciudad mañana para homenajear la fundación de la revista de vida social andaluza Escaparate por el periodista sevillano Mario Niebla del Toro Carrión.

Un año más se reconocerá la excelencia en distintos campos como el deporte, la cultura, la moda, la tauromaquia, la empresa, el flamenco, la solidaridad y la investigación. “El principal denominador común es que todos los premiados son aspiracionales socialmente”, señala a este periódico Niebla del Toro. Por citar algunos ejemplos, Joaquín Cortes “ha llevado el flamenco a los lugares más recónditos del planeta”, Marisa Berenson es “un icono para los amantes del cine”, Díaz Ayuso “representa un dique de contención para los que quieren socavar la democracia” y Arantxa Sánchez Vicario es “un orgullo para las generaciones que aman el deporte”.

No serán los únicos premiados. En esta XIX edición se entregarán tres galardones a título póstumo a figuras de la altura de Caritina Goyanes, Francisco de Paula de Borbón y Escasany y Luis Ortiz. Además, serán reconocidos el bailaor Joaquín Cortés; Virginia Martínez Rosauro, manager de la empresa de perfumes Moodra; Diana de Cadaval, duquesa de Cadaval y Princesa Orleans; el torero Julián López Escobar; el Hotel Hesperia Sevilla; la periodista Inmaculada Casal; el torero Cayetano Rivera; la fundadora y presidenta de Kaizen Hoteles, Marisa Cuñado de Azcárate; el cantaor José Mercé; la extenista Arantxa Sánchez Vicario; el cantante Antonio Carmona; el futbolista Jesús Navas; el influencer Tomás Páramo, el presidente de la Fundación On, Jesús León Díaz y el grupo Camela.

Los galardones “son una puesta en valor de personalidades que nos elevan el espíritu y nos hacen soñar”, apunta Niebla del Toro, quien recalca que además “se pone el foco en Sevilla, una ciudad que siempre ha estado presente en todas las artes”. Este año se celebrará también el 600º aniversario de la llegada del Pueblo Gitano a España. Un homenaje que tendrá a la bailaora Manuela Carrasco como gran representante.