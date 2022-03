El primer Pepco amplía la oferta de WAY Dos Hermanas

La apertura de la primera tienda en la provincia sevillana de Pepco abrió sus puertas el pasado 10 de marzo en el espacio comercial WAY Dos Hermanas. De esta forma, el nuevo espacio amplía las opciones de ocio en el centro comercial, sumándose a las 30 tiendas disponibles, además de 10 restaurantes, 7 salas de cine y 2.000 plazas de aparcamiento, distribuidas en sus más de 50.000 metros cuadrados.

Pepco desembarca en la capital andaluza tras abrir sus puertas en WAY Dos hermanas. La marca ya dispone de más de 2.500 establecimientos a nivel europeo y 37 en España. La empresa amplía la variedad comercial del centro con categorías ropa para adultos y niños, accesorios, artículos de decoración para el hogar, textiles, papelería, productos para limpieza organización, juguetes y productos educativos. Destacan asimismo sus colecciones de temporada y con licencia, como Disney o Marvel. Considerado el ‘Primark polaco’, Pepco cuenta con atractivas ofertas y una relación calidad precio con pocos competidores a su alcance.

El centro comercial WAY Dos Hermanas, que cumplió un año en la localidad el pasado mes de octubre, es el primer proyecto de WAY en el país español. Sigue de este modo con su plan de expansión con la apertura de su nueva tienda Pepco, valorando opciones para abrir nuevos establecimientos en ciudades que cuenten con más de 40.000 habitantes, como las próximas aperturas de WAY Cáceres en el año 2023 o WAY Orense, cuyo proyecto aún se encuentra en vías de desarrollo.