Profesionales, familias e instituciones se unen contra la soledad no deseada

La residencia de mayores DomusVi Bormujos ha acogido el encuentro Soledad no deseada: Comprensión, prevención e intervención, un foro organizado por el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental, que ha reunido, en formato presencial y virtual, a más de 250 profesionales, cuidadores y familiares de personas mayores y enfermas.

La jornada ha puesto el foco en la urgencia de abordar la soledad no deseada como un problema social de primer orden, que requiere estrategias integrales y coordinación entre administraciones, entidades y ciudadanía.

El encuentro se celebra en un contexto especialmente preocupante. Según el Barómetro de Andalucía, el 22,6% de la población andaluza sufre soledad no deseada, un porcentaje superior a la media española. Además, el 16,3% vive en soledad crónica, frente al 13,5% nacional, y más del 72% lleva más de dos años en esta situación.

Los datos muestran, asimismo, una fuerte desigualdad por género. El 27,6% de las mujeres la padecen frente al 17,4% de los hombres. Jóvenes y mayores se encuentran entre los grupos más vulnerables, junto con las personas con problemas de salud mental, entre las cuales una de cada dos sufre soledad, y las personas con discapacidad, que alcanzan un 60% en Andalucía.

"El papel esencial de la Psicología y de los tratamientos no farmacológicos para frenar el impacto de la soledad no deseada en la salud mental", señaló durante la apertura del acto, José Tenorio, decano del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental. Además, instó a las administraciones públicas a "dotar de recursos e infraestructuras sociales que reconozcan y combatan este problema", reforzando el acceso a servicios psicológicos, la aplicación efectiva de la Ley de Dependencia y la sensibilización ciudadana.

Por su parte, Juan Carlos Rodríguez Vázquez, director corporativo de Clientes y Transformación Digital de DomusVi, destacó que "visibilizar, prevenir y afrontar la soledad no deseada requiere la implicación de todos". "Profesionales, instituciones, comunidades y familias", dijo, al tiempo que subrayó la necesidad de "combatirla desde una mirada humana y comprometida” y de “tejer redes de apoyo que devuelvan vínculos, dignidad y participación a quienes se sienten solos".

En la clausura, José María Cano Rojas, vicepresidente de la Confederación Andaluza de Alzheimer, incidió en que "este desafío social exige una respuesta multidisciplinar y coordinada", recordando que "el 40% de las personas mayores de 65 años, el grupo con mayor prevalencia de Alzheimer, vive en soledad".

La directora general de Personas Mayores, Participación Activa y Soledad no Deseada de la Junta de Andalucía, Rocío Barragán Barragán, participó en la mesa inaugural y fue también ponente de la conferencia “La soledad no deseada en Andalucía”.

Completaron el programa la ponencia Combatir la soledad emocional y el aislamiento, a cargo de Ezra Honan Roiz Andino, director del Departamento Médico Asistencial de DomusVi; y dos talleres prácticos centrados en el papel de los cuidadores y en las experiencias de personas con Alzheimer, Parkinson y otras demencias o discapacidades.

El vicepresidente de la Asociación Española de Psicogerontología, Jesús González Moreno, abordó en el taller “Cuidar sin aislarse” el reto emocional de quienes acompañan a personas dependientes.

En el segundo taller, Voces singulares en la soledad no deseada: experiencias vividas y estrategias de afrontamiento, participaron Carmen María Piñar Lorente (Asociación de Alzheimer de Linares, ConFEAFA), Rocío de los Reyes Machuca (presidenta de CEDDD Andalucía) y Susana Caballero Prado (psicóloga en FANDEP Parkinson).

El coordinador del Área de Psicología del Envejecimiento del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental, Roberto Martín Rodríguez, cerró la jornada recordando algunas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS): “gestos sencillos como saludar al vecino, unirse a grupos locales o atender con presencia una conversación pueden marcar la diferencia”, insistiendo además en la importancia de “buscar ayuda profesional cuando la soledad genera sufrimiento”.