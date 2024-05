Tres proyectos arquitectónicos en Sevilla que nunca llegaron a construirse

Otro rascacielos, una gran biblioteca, un espacio dedicado a la Semana Santa... Sevilla ha sido históricamente, una ciudad que ha llamado la atención por su arquitectura. Aunque muchos de los edificios más emblemáticos de la ciudad datan de siglos pasados, lo cierto es que también hay algunos, como las Setas de la Encarnación o la Torre Pelli, que tienen apenas unos años.

Sin embargo, también hay un buen listado de proyectos que nunca llevaron a cabo y que podrían haberse convertido en grandes obras arquitectónicas de la ciudad. Hoy te hablamos de tres de ellos y de por qué no se llevaron a término:

Biblioteca Zaha Hadid

Tal y como el nombre que iba a tener indica, la Universidad de Sevilla iba a tener una biblioteca de grandes dimensiones de la mano del estudio de la arquitecta iraquí Zaha Hadid. El proyecto consistía en la construcción de un edificio polidiédrico en el que hubiera muchas aristas y grandes ventanales. Este iba a ubicarse en los jardines Del Prado de San Sebastián.

El motivo por el que este proyecto no se acabó llevando a cabo tuvo que ver con que el espacio en el que querían construirlo se había declarado zona verde según una ordenanza urbana. Los vecinos denunciaron que esta zona no estaba catalogada como espacio educativo sino como zona verde y el asunto llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia. Finalmente se concluyó que la biblioteca no coincidía con los intereses de los ciudadanos y debía procederse a su demolición para que el parque recuperase su estado original.

Torre Bofill

Podría decirse que el proyecto de la Torre Bofill era parecido a lo que significa actualmente la Torre Pelli. Puerto Triana fue un proyecto de centro comercial y de ocio que se pretendía ubicar en la antigua entrada a la Expo desde el arrabal. Un conglomerado de cajas de ahorro sevillanas junto a empresarios locales y otras entidades como Agesa serían los promotores de este proyecto que nunca vio la luz.

Con motivo de la Exposición Universal se llevó a cabo un concurso de ideas que tenía por objetivo construir un edificio que supusiera un hito arquitectónico para la ciudad de Sevilla. A dicho concurso se presentó el arquitecto Ricardo Bofill, quien planteó una zona comercial con una gran torre, del estilo de actual Torre Sevilla. Su idea era crear paseos a varios niveles con terrazas verdes que no generaran demasiado impacto visual.

La torre inicial ideada por Bofill alcanzaba los ochenta metros y se presentaba como un prisma de cristal a modo de velas de barco. A posteriori se quedaría en 50 metros y una estructura en bloque de cristal más sencilla. Sin embargo todo el plan urbanístico quedó paralizado debido a las controversias en torno a la altura de los edificios cerca del centro de Sevilla, que podían hacer sombra a la Giralda y su protagonismo, algo muy parecido a lo que después pasó con la Torre Pelli.

Caixa Forum en las Atarazanas

Al igual que pasó con el proyecto de Bofill, se planteó un concurso de proyectos con el objetivo de habilitar las Reales Atarazanas. De esta forma la entidad bancaria La Caixa, de la mano del arquitecto Vázquez Consuegra, pretendía hacer su Caixa Forum en este espacio. Por esto en el 2009 la Junta de Andalucía firmó una cesión a la Caixa por 75 años y así poder instalar allí su proyecto. Pero la insuficiente financiación, entre otras desavenencias con el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y las asociaciones proteccionistas, desencadenaron que el proyecto no pudiera materializarse.

La propuesta que Vázquez Consuegra visualizó sobre las Atarazanas comprendía un vestíbulo dotado de ascensores y escaleras, sin afectar a la integridad de las bóvedas ni demoler ninguno de los elementos del monumento.

El estudio incluía la restauración y rehabilitación de las arquerías medievales y sus cubiertas metálicas. La planta superior hubiese acogido las salas de exposiciones y los espacios de actividad polivalente, talleres culturales y salas de proyecciones. Sin embargo este, al igual que los otros proyectos, nunca fueron posibles.