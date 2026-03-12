Así quedan los precios de los cines en Sevilla tras la nueva apertura de las salas Axion: este es el más barato de la ciudad

Sevilla suma una nueva propuesta de ocio cinematográfico a su ya amplia oferta: el Cine Axion, que abrirá sus puertas el viernes 13 de marzo en Sevilla Este, concretamente en el centro comercial Aleste Plaza, muy cerca del antiguo cine de Zona Este, que cerró en noviembre.

Este nuevo complejo contará con ocho salas de alta definición HD 2K y sonido Dolby Digital 7.1, y su tarifa general parte de los 8,90 euros, un punto que coloca a este cine dentro de la horquilla media de precios de la ciudad.

Antes de analizar el impacto de esta apertura, conviene recordar que el antiguo Zona Este era el cine más barato de Sevilla, con una entrada general de solo 5,20 euros. La llegada de Cine Axion cambia el panorama de precios y conviene ver cómo queda el mapa completo de tarifas en la ciudad.

El cine de Plaza de Armas, el más barato

El cine que actualmente ostenta el título de más barato de Sevilla es Odeon Multicines Plaza de Armas, con entradas de 5,50 euros de lunes a jueves (incluyendo miércoles, Día del Espectador) y 6,50 euros durante fines de semana y festivos. Esto representa una ligera subida respecto al antiguo Zona Este, pero mantiene a Odeon como referencia de bajo coste en la ciudad.

Otros cines de Sevilla presentan tarifas variadas dentro de un rango medio que se sitúa aproximadamente entre los 7 y 11 euros:

Avenida 5 Cines ofrece una tarifa normal de 8 euros , reducida a 7 euros, y los miércoles, Día del Espectador, a 6 euros.

ofrece una , reducida a 7 euros, y los miércoles, Día del Espectador, a 6 euros. UCC Cine Cervantes cobra 7,7 euros de tarifa normal y 6,7 euros reducida todos los días, y los miércoles a 5,75 euros.

cobra y 6,7 euros reducida todos los días, y los miércoles a 5,75 euros. Multicines Los Arcos sitúa su tarifa general entre 7 euros de lunes a jueves y 8 euros fines de semana y festivos.

sitúa su y 8 euros fines de semana y festivos. Cine Axion Sevilla ofrece entradas generales a 8,90 euros, con tarifa reducida desde 7,90 euros, y los miércoles, Día del Espectador, desde 5,90 euros.

Los dos cines con tarifas más altas de Sevilla son Cine Yelmo Lagoh y mk2 Cinesur Nervión. En concreto, el cine del centro comercial Lagoh aplica 10,4 euros de lunes a jueves (entradas reducidas a 8,9 euros para algunos grupos), fines de semana 11,4 euros y reducidos a 9,9 euros; los miércoles a 7,4 euros. Por su parte, mk2 Cinesur Nervión mantiene 10 euros de tarifa general todos los días y 7,90 euros reducida, con los miércoles a 6,90 euros.

En este contexto, el nuevo Cine Axion de Sevilla Este se ubica en la horquilla media, con 8,90 euros de entrada general, posicionándose por encima de los cines más económicos pero ofreciendo instalaciones modernas y tecnología de última generación. La apertura no solo amplía la oferta de ocio, sino que también redefine la estructura de precios en la ciudad, consolidando a Odeon Multicines Plaza de Armas como el cine más barato de Sevilla, mientras que el resto de salas se mantiene en una media que oscila entre los 7 y los 11 euros la entrada.