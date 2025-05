Música urbana y mundo rural en el mayor festival de electrónica de la Sierra Sur de Sevilla

El Real de la Jara acoge los días 7 y 8 de junio la segunda edición de JARA (Jaleo, Arte, Rural, Andaluz), una propuesta de Noon Música Moderna y Green Cow Music que transforma este municipio en un gran escenario al aire libre. Música, gastronomía, arte y sostenibilidad se darán cita en espacios tan singulares como la plaza, el Castillo o la ribera de la localidad, durante dos jornadas de baile y convivencia.

Inspirado en el concepto "We Dance in the Pueblo", JARA es un festival donde lo rural y lo urbano se encuentran, donde la cultura se celebra desde el corazón del pueblo, pero con una mirada contemporánea y abierta al mundo. En este sentido, el evento está pensado para todos los públicos: desde jóvenes aficionados a la electrónica y el dance, hasta familias que buscan propuestas diferentes o viajeros que quieren vivir experiencias auténticas.

Así, tras el éxito de su primera edición, JARA 2025 refuerza su compromiso con la dinamización del territorio, la conexión entre pasado y futuro y, sobre todo, con el protagonismo real de los habitantes del municipio. Porque en JARA, los verdaderos artistas son los vecinos: ellos presentan a los artistas, guían rutas, atienden en las barras y convierten su día a día en parte del espectáculo. Prueba de ello es La Mari, “la reina indiscutible de la primera edición” que se recorrió los platós de televisión durante la promoción de la cita y conquistó a todos con su espíritu dancer.

Dos días de baile y cultura

El cartel de este eventoreúne a más de treinta artistas de música electrónica, elegidos bajo criterios de igualdad de género e innovación sonora. Entre ellos figuran la sevillana Dalila, con su mezcla de breakbeat, jungle y sonidos noventeros; Manuel Moreno, figura destacada de la escena house europea; Undo, con su fusión de techno melódico y synth pop; Ricardo del Toro, conocido por sus atmósferas enérgicas y emotivas; y Dr Fli, que combina hip hop y mashups creados en directo.

La oferta cultural se amplía con arte en vivo a cargo de creadores plásticos que realizarán obras in situ y con una propuesta gastronómica que involucra a todos los bares y restaurantes del municipio, ofreciendo platos tradicionales que narran la historia y el sabor de la comunidad.

Pensado para ser vivido en familia, JARA también ofrece talleres infantiles de reciclaje creativo, donde los niños transformarán “residuos” en juguetes y arte; experiencias musicales con frutas, tecnología y mucha imaginación; y dinámicas de pintura colectiva, que culminarán en un gran mural colaborativo. Además, el mercadillo sostenible, la artesanía local y el trueque de productos reciclados refuerzan una economía circular y consciente que es seña de identidad de este encuentro.

Localizaciones, alojamiento y entradas

El jaleo llegará a diferentes puntos del pueblo. En concreto, el festival comenzará el sábado 7 de junio a las 12.00 horas en la Plaza de Andalucía, con acceso libre a la piscina municipal. Por la tarde, la acción se trasladará al Bar del Berro y, desde medianoche, al imponente Castillo, donde la música seguirá sonando hasta las 6:00 horas. El domingo continuará en distintos rincones de la localidad hasta las 21.00 horas, incluyendo espacios como LaRibera y la Electro Harinera.

Para quienes viajen en camper o caravana, JARA ofrece una zona gratuita, previa inscripción, junto a la Plaza de Andalucía, equipada con luz, agua, baños y espacios diferenciados para descanso y fiesta. Además, el evento mantiene su compromiso como festival libre de residuos, sin plásticos de un solo uso, con accesibilidad garantizada y actividades gratuitas en espacios abiertos para garantizar que nadie quede fuera por razones socioeconómicas. En cuanto a las entradas para disfrutar del festival, pueden adquirirse en la página web de Noon Música Moderna.

El Real de La Jara pertenece al municipio de Sevilla, cuenta con una población de 1.575 habitantes y se encuentra situada en la parte más occidental de la comarca de la Sierra Norte de la provincia de Sevilla. En esta iniciativa de Noon Música Moderna y Green Cow Music colaboran, además, Jameson y Estrella Galicia.

NOON Música Moderna es un colectivo de artistas andaluces que diseña experiencias culturales únicas donde la música, el entorno y las personas son el alma del proyecto. Su sello distintivo es transformar espacios inesperados —ríos, castillos, dunas o azoteas— en escenarios memorables que conectan arte, naturaleza y comunidad. Entre sus propuestas destacan River From Seville, Aerial, Duna o sus Showcases en Icónica Santalucía Sevilla Fest junto a artistas como Kraftwerk o Solomun.

Por su parte, Green Cow Music es una promotora sevillana especializada en grandes espectáculos, ciclos y festivales como Icónica Santalucía Sevilla Fest, Flamenco en el Soho, Mujeres cantan a María Jiménez,Mujeres cantan a Lole o Rocío Jurado, el Musical, así como en giras de artistas como Daniel Casares y citas memorables como el 30º Aniversario de SFDK en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.