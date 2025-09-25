Una recreación con IA imagina un nuevo futuro para el Canal de la Expo en Sevilla

El Canal de los Descubrimientos, uno de los símbolos de la Expo’92 en la Isla de la Cartuja, sigue siendo a día de hoy una de las grandes asignaturas pendientes de Sevilla. Desde el cierre en 1995 de Cartuja, el Parque de los Descubrimientos, aquel parque de ocio que aprovechaba las instalaciones de la muestra universal, el entorno ha permanecido en estado de abandono, con vegetación seca y un aspecto muy alejado de lo que fue en los años noventa.

Ante este panorama, y mientras asociaciones como Legado Expo siguen reclamando una solución urgente para recuperar la zona, ha surgido una propuesta. Un usuario de la red social X ha publicado una recreación con inteligencia artificial en la que se muestra cómo podría ser un nuevo uso del canal: un paseo arbolado con fuentes, bancos y zonas verdes; el canal lleno de agua con barcas de recreo; e incluso una piscina lateral con bañistas, devolviendo la vida a un espacio hoy olvidado.

La iniciativa, aunque no oficial, ha generado conversación en redes sociales, que ven en ella un ejemplo de lo que podría lograrse con inversión e imaginación.

Un futuro todavía lejano

La realidad, sin embargo, apunta a que cualquier transformación del Canal de la Expo tendrá que esperar. Tal y como se ha conocido en los últimos días, la ordenación de los usos del Canal no estará lista hasta finales de 2027.

El Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía llevan ya más de dos años negociando un convenio urbanístico para el espacio, con el objetivo de modificar la calificación de los terrenos. Se quiere pasar de su actual uso para actividades productivas y servicios avanzados —vinculados sobre todo al Sevilla TechPark y a empresas tecnológicas— a un uso terciario y compatible, lo que permitiría la instalación de comercios, oficinas, hoteles e incluso aparcamientos.

Según el compromiso alcanzado entre administraciones, una vez firmado el acuerdo, la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos dispondrá de otros dos años para presentar el Plan de Reforma Interior, paso previo para iniciar la tramitación definitiva.

La recuperación real del canal tendrá que esperar al menos hasta 2027. Mientras tanto, propuestas como la recreación por IA sirven para alimentar el debate ciudadano sobre qué modelo de espacio público necesita Sevilla en una de sus zonas más emblemáticas.