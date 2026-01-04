Los Reyes Magos visitan los hospitales de Valme y El Tomillar

La recta final de las actividades navideñas, organizadas por la `Comisión Sonrisa´ del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, la protagoniza la tradicional cabalgata celebrada cada día 4 de enero en los hospitales de Valme y El Tomillar. Una iniciativa, consolidada en el tiempo, que año tras año transforma la rutina hospitalaria en una jornada especial cargada de emoción, alegría y esperanza para pacientes, familiares y profesionales.

Los propios profesionales de este área sanitaria son los encargados de dar vida a los Reyes Magos de Oriente y a su séquito, convirtiéndose por unas horas en mensajeros de ilusión. Tras su coronación días antes, los designados para tan mágica labor lucen cuidadas vestimentas acompañados por música y villancicos, logrando trasladar la magia de estas fechas a quienes, por motivos de salud, no pueden vivirlas en sus hogares.

El acto ha comenzado en la Capilla del Hospital Universitario de Valme, donde, en presencia del equipo directivo del área sanitaria, se ha realizado la presentación del Niño Jesús. A continuación, la comitiva real ha recorrido las distintas plantas del hospital, con una parada muy especial en Pediatría, donde los más pequeños han recibido regalos, sonrisas y palabras de ánimo en un ambiente lleno de ternura.

A lo largo de toda la mañana, estos eruditos sacerdotes llegados del Antiguo Oriente y su séquito han derramado su magia por las diferentes unidades y dispositivos asistenciales del Hospital Universitario de Valme para continuar en el Hospital El Tomillar. En este centro, la visita ha tenido una especial carga emocional en el área de hospitalización de Medicina Interna, donde se atiende a pacientes mayores, frágiles y en cuidados paliativos. Allí, la cercanía y la sensibilidad de los Reyes Magos han dejado momentos de gran emotividad tanto para los pacientes como para sus familias.

Humanización asistencial con los profesionales como protagonistas

Esta cabalgata, que se celebra de forma ininterrumpida cada 4 de enero, es un claro ejemplo del compromiso del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla con la humanización de la asistencia. Por un lado, permite que las personas hospitalizadas vivan de manera anticipada la magia del Día de Reyes. Y, y por otro, pone en valor la implicación altruista de sus propios profesionales, que se convierten en protagonistas de una experiencia profundamente humana y solidaria.

La Estrella de la Ilusión ha encabezado la comitiva, representada por la supervisora de enfermería de Maternidad, Victoria Rodríguez. Desde el Hospital El Tomillar, el enfermero de Paliativos Manuel Jesús Caballero ha encarnado al Rey Melchor, acompañado por sus pajes, la celadora Mª del Mar Blanco y la profesional de limpieza Nuria Hernández.

El Rey Gaspar ha estado representado por profesionales del Hospital Universitario de Valme: el infectólogo José del Valle, junto a sus pajes, la administrativa Eva Mª Carrera y el TCAE de Neonatología Jesús Martín.

Por su parte, el Rey Baltasar y su séquito han procedido del ámbito de Atención Primaria. Baltasar ha sido encarnado por la directora del centro de salud El Rancho de Morón de la Frontera, acompañada por la enfermera Ana Mª Montero, del centro de salud Ntra. Sra. de las Nieves de Los Palacios, y la administrativa María Coronel, del centro de salud San Hilario de Dos Hermanas.

Una jornada que, un año más, pone de manifiesto que la atención sanitaria va más allá del cuidado clínico; construyéndose también desde la cercanía, la empatía y la solidaridad. Gestos compartidos que humanizan la asistencia, refuerzan el acompañamiento emocional y recuerdan que, incluso en el entorno hospitalario, la ilusión y la esperanza forman parte esencial del proceso de cuidar.

Desde la Dirección agradecen la colaboración altruista de voluntarios de La Caixa e Ilunion TextilCare en esta actividad festiva, así como a cuatro agrupaciones musicales: Coro sevillano de Amigos del Cante, Coro de Campanilleros de Nuestro Padre Jesús Cautivo de Las Cabezas de San Juan, Familia Rocío Millán Tinoco y Cía junto a la Zambomba San Sebastián Soniquete Palaciego.