'La lluvia en Sevilla es una maravilla', el origen de esta rima facilona que vuelve cada vez que llueve

Seguramente hoy, como cada vez que llueve en Sevilla, habrás escuchado varias veces la frase La lluvia en Sevilla es una maravilla, una de las expresiones más repetidas cada vez que la lluvia hace su aparición en la capital hispalense.

Una frase que hizo popular Audrey Hepburn en 'My fair lady' y que es tan conocida como falsa, primero porque los días de lluvia en la ciudad hispalense son particularmente inconvenientes, como en casi todas las ciudades y segundo porque Hepburn jamás pronunció esa frase.

La rima que usamos nace durante el doblaje de una de las frases de la película: 'The rain in Spain stays mainly in the plain', protagonizada por el mito de Hollywood Audrey Hepburn. La traducción concretamente que se hizo fue "La lluvia en Sevilla es una pura maravilla" que nada tiene que ver la con la expresión inglesa original excepto por el término lluvia ya que en la versión inglesa no es más que una rima.

Una rima que en la versión original de la película es de suma importancia ya que el Profesor Higgins y el Coronel Pickering insisten una y otra vez en intentar corregir el acento de Eliza Doolittle (Audrery Hepburn) con ejercicios de repetición de este y otros famosos dichos británicos.

Un juego de palabras

Por lo tanto, The rain in Spain stays mainly in the plain no es más que un juego de cinco palabras con el diptongo ei y que habitualmente un cockney, como el personaje que interpreta Audrey Hepburn, pronuncia ai, y que gracias a este ejercicio de pronunciación logra decir correctamente para alegría de sus instructores. Por lo que poca referencia a la realidad de los días de lluvia en Sevilla buscaban hacer los guionistas.

Pero entonces, ¿por qué se tradujo con esta referencia a la lluvia en la ciudad hispalense y no a España como decía la frase original? La respuesta es muy simple, en castellano se pronuncia igual que se escribe por lo que ese juego de pronunciación no tenía sentido.

Por ello, en la versión doblada a español se opto por reinterpretar la frase, doblándola como La lluvia en Sevilla es una pura maravilla con la intención de que Eliza Doolittle perfeccione su acento con la pronunciación de la elle y la ye, intentando así perpetuar la esencia de la mítica escena.

A día de hoy, La lluvia en Sevilla es una pura maravilla, o La lluvia en Sevilla es una maravilla en su versión más corta, es una de las frases que ha pasado a la historia del cine y que ha llegado hasta nuestros día aunque en realidad nunca fue pronunciada por los protagonistas de My Fair Lady.

¿Es la lluvia realmente una maravilla en Sevilla?

Esta mañana en Sevilla hemos buscando ese paraguas o ese impermeable y una vez encontrados o no, se presenta el mayor de nuestros problemas, el calzado. Probablemente, las botas de agua no estaban fuera del altillo y no te ha quedado otra que ponerte los mismos zapatos que llevabas la semana pasada cuando lucía el sol, lo que ha hecho que llegues al trabajo con los pies empapados. Desde luego en lo que moda se refiere, la lluvia en Sevilla no es ninguna maravilla.

Por otro lado, nos encontramos con el tráfico que tampoco es ninguna maravilla cuando llueve en Sevilla, ciudad por la que muchos se mueven andando o en moto. En estos días los atascos aumentan de manera considerable puesto que muchos de los que van al trabajo andando, en bicicleta o en scooter optamos por coger el coche.

Y en consecuencia, muchos habréis llegado tarde a la oficina. Pero no solo por tiempo, conducir los días de lluvia puede llegar a ser un verdadero incordio y sin duda es cuando más accidentes se registran. Lo importante es revisar que el coche está en perfecto estado, concretamente, los limpiaparabrisas y luces ya que la visibilidad es lo más importante en estos días lluviosos. Y no te olvides de llenar las ruedas con la máxima presión recomendada ya que te proporcionará más agarre.

Pero todos los inconvenientes de los días de lluvia en Sevilla no son todo lo que acarrea esta racha de mal tiempo. Con la lluvia la ciudad es mucho menos atractiva para los turistas que nos visitan por lo que realizan menos gastos en estos días.

La ciudad brilla menos y eso se nota dando un paseo, sin duda ver la Giralda con lluvia es otra cosa que no es una maravilla por lo que muchos turistas estarán pensando que Audrey Hepburn no sabía lo que decía.

También los bares del centro notarán esta racha de lluvias ya que el no poder usar sus veladores atrae a menos visitantes e incluso sevillanos que estos días renuncian a su 'cerveza + tapa' de después de trabajar.

Pero miremos el lado bueno, Sevilla y toda España en general sufre una dura sequía que estas lluvias vienen a paliar en parte, así que no se puede concluir de otra manera: Esta lluvia en Sevilla sí es una maravilla.