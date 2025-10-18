Los del Río aterrizan en Abu Dabi

El emblemático dúo español Los del Río, formado por Antonio Romero y Rafael Ruiz, continúa conquistando escenarios alrededor del mundo. Este 2025, los intérpretes del éxito mundial Macarena están inmersos en una ambiciosa gira internacional que ahora los llevará a compartir escenario con el célebre violinista y director de orquesta André Rieu, reconocido por su innovador estilo que fusiona la música clásica con el espectáculo popular.

Hasta diciembre, Los del Río serán artistas invitados en la gira de André Rieu, actuando en nueve países, once ciudades y un total de veinticuatro funciones junto a la prestigiosa Orquesta Johann Strauss, bajo la dirección del maestro neerlandés.

Los Del Río en Abu Dabi / M. G.

La primera parada de esta esperada gira tiene lugar este sábado 18 de octubre en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), donde el dúo ya se encuentra preparando su actuación. Desde allí, comenzarán un recorrido que promete emocionar a públicos de todo el mundo con su energía, ritmo y alegría inconfundibles.

Con más de seis décadas de trayectoria, Antonio y Rafael siguen demostrando que su arte no tiene fronteras, y que la Macarena continúa haciendo bailar al mundo entero.