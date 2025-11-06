Rotary Club entrega hoy el Sevillano del Año a Siempre Así en el Casino de la Exposición

Rotary Club de Sevilla celebra esta noche su XLIICena solidaria Sevillano del Año en el Casino de la Exposición, que este año recae en el grupo Siempre Así. La cena irá a beneficio de Andex. El presidente, Borja Florido Romero, explicó que está en todas las zonas del planeta. Este rotario, que es el más joven en un cargo de esta responsabilidad en Europa, recordó que los rotarios sevillanos realizan una colaboración en el Polígono Sur con la asociación Entre Amigos con 17 chicos “a los que ayudamos con becas para la formación”. Con esta trayectoria, están recibiendo también peticiones de ayuda desde el Polígono Norte, según explicó Florido. El Rotary Club Sevilla tiene 23 miembros y es la más antigua de las asociaciones rotarias que hay en Sevilla. Es el galardón más importante que concede el Rotary Club de Sevilla. Este premio fue instaurado en 1981 para reconocer a personas o instituciones que destacan por sus méritos profesionales, así como por su labor en beneficio y promoción de la ciudad. Su fundación data del 9 de junio de 1927, siendo en aquel momento el tercer club rotario que aparece en España. Aunque tras la Guerra Civil, como asociación no pudo tener actividad, ésta volvió a retomarse en 1979.