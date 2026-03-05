La Sala Patricio se llena de Mediterráneo

Los colores del Mediterráneo son el hilo conductor de la nueva exposición de la Sala Patricio-Art. Patricia Barón Barbadillo, Mento Muñoz, Rocío Melgarejo, Pía Jaraquemada y José María Díaz de los Reyes ofrecen su particular mirada sobre el Mare Nostrum con 24 obras donde con diferentes técnicas y, mediante obras figurativas y abstractas, los cinco artistas exponen su idea sobre lo mediterráneo.

“La idea surgió después de un curso sobre el Mediterráneo impartido por Juan Fernández Lacomba en la Fundación Valentín de Madariaga. Fue entonces cuando los cinco nos unimos para plasmar el conocimiento sobre la pintura mediterránea”, apuntó José María Díaz de los Reyes. De este modo, Colores, la nueva exposición de la Sala Patricio nace “del entusiasmo que nos transmitió Juan Lacomba”, señáló.

La técnica empleada en la mayoría de las obras es lienzo o tabla sobre acrílico, aunque hay alguna que es madera con metacrilato.

La exposición estará abierta al público hasta el 3 de abril en la Sala Patricio-Art, con horario de 9:00 a 20:00 en la Avenida de la Palmera, 28.

El propio Lacomba, en el texto realizado con motivo de la exposición, explica que la pintura “es además un modo de conocimiento, de reflexión, de conexión y confirmación de esos modos de ser, en claves de mediterraneidad”. Para Lacomba, pintar “supone ser consciente tanto de su objeto como del modo de decirlo plásticamente; sobre todo en cuanto a orden y claridad formal se refiere y respecto de aquella sensación primera. Según ya en su momento expusiera alguien tan emblemáticamente insertado en la cultura sensitiva del Mediterráneo como fue Paul Cézanne”.

Para el maestro de los cinco artistas que forman parte de la exposición, pintar es “ver, glosar, evocar, expresar, sintetizar, todas ellas acciones interiorizadas que también suponen un sistema que organiza un lenguaje plástico, material, con un determinado carácter cálido y psicológicamente abierto que se cifra en superficies, colores, ritmos y texturas”.

Toda una visión personal de los colores y las formas y de qué significa el Mediterráneo para cada uno de los cinco artistas. “La experiencia artística desde nuestras propias claves mediterráneas y con nuestros particulares puntos de vista, son los que una vez más se ponen de manifiesto en sus inabarcables mundos de exploraciones y descubrimientos personales”, expone Fernández Lacomba en el texto realizado para la exposición.