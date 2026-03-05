Una sesión científica abordará en Sevilla el manejo de la diabetes infantil en colegios y guarderías

El Colegio de Médicos de Sevilla celebrará el próximo 11 de marzo su XIX Sesión Científica dedicada a la diabetes en edad escolar. La jornada, organizada por el Comité de Expertos del Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla (RICOMS), tendrá lugar en el Salón de Actos Ramón y Cajal desde las 17:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo. El evento está dirigido específicamente a asociaciones de padres, centros educativos, guarderías infantiles y profesionales sanitarios de Atención Primaria y Pediatría.

La sesión científica estará dirigida por el profesor Francisco Camacho Martínez y contará con la bienvenida institucional del doctor Alfonso Carmona Martínez, presidente del RICOMS. El programa se estructura en dos mesas redondas que abordarán la problemática de la diabetes infantil desde diferentes perspectivas, combinando el punto de vista familiar, educativo y administrativo.

La primera mesa redonda analizará la situación actual de la diabetes infantil en la vida cotidiana de las familias, colegios y guarderías. Los expertos tratarán aspectos fundamentales como el debut de la enfermedad en la infancia, las pautas de tratamiento actuales, la presencia de la enfermería en los centros escolares y las implicaciones psicológicas y adaptativas que experimentan los menores con esta patología crónica.

Tras un descanso, la segunda mesa redonda se centrará en el punto de vista de la Administración Sanitaria y de los colegios profesionales sanitarios respecto a la diabetes infantil y escolar. Durante este bloque se debatirá sobre la eficacia del Plan Andaluz para la diabetes infantil y se analizarán proyectos de futuro orientados a mejorar la atención sanitaria en las aulas, poniendo especial énfasis en la necesidad de un reconocimiento oficial para la enfermería escolar.

El encuentro científico concluirá con un coloquio abierto entre ponentes y asistentes programado de 20:15 a 21:00 horas, donde se presentarán las conclusiones finales del encuentro. Esta iniciativa del Comité de Expertos del RICOMS tiene como objetivo mejorar la coordinación entre el sistema sanitario y el educativo para garantizar una atención integral y de calidad al alumnado con diabetes.