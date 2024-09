Sevilla, entre las ciudades más educadas de España según Preply

La plataforma Preply, dedicada al aprendizaje de idiomas en línea, ya que conecta a alumnos con profesores alrededor de todo el mundo, ha llevado a cabo un estudio para determinar qué ciudad de España es la más maleducada, cuál es la más amable y cuál la más generosa.

Las conclusiones del estudio

Para llevar a cabo este estudio desde Preply han encuestado a más de 1567 residentes de 19 territorios de toda España y los resultados son bastantes llamativos.

Las tres ciudades que salen peor paradas en las encuestas, aquellas que se consideran las más maleducadas de España de acuerdo a sus propios residentes son Santa Cruz de Tenerife, Granada y Alicante-Elche. Las personas que viven en estos lugares han señalado que los comportamientos que consideran de peor educación en dichas ciudades son estar todo el rato al teléfono, montar bullicio en público y no dejar pasar a otros coches cuando hay tráfico.

Por otro lado, A Coruña-Oleiros-Arteixo y Alicante-Elche son las ciudades que cuentan con el mayor número de comportamientos maleducados, clasificados de mayor a menor. Como ciudad más educada del territorio nacional encabezarçia el ranking Vigo, en Pontevedra, mientras que la considerada como más generosa sería Valladolid.

También preguntamos a los participantes su opinión acerca de quiénes pensaban que eran más maleducados, los residentes o los no-residentes o si por el contrario eran igual de maleducados. Entre todas las ciudades, un 21,25 % pensaron que los no residentes eran más maleducados que los residentes, un 26,04 % indicaron que los locales eran más maleducados bajo su criterio y un 40,97 % indicó similitud en el grado de mala educación por ambas partes. Solo un 11,74 % indicó no saber qué decir.

La posición de Sevilla

En este ranking elaborado por la plataforma de aprendizaje de idiomas, Sevilla no ha salido demasiado mal parada ya que se encuentra entre las 10 más educadas de España. La sigue otra ciudad andaluza: Cádiz. La hispalense tiene una puntuación media de 5,45 puntos respecto a los 5,17 que presenta Vigo, la que se ha llevado el mejor premio.

Entre las variables que se han tenido en cuenta para hacer el estudio están que se hable con mucho volumen en público, que no se respete el espacio personal, saltarse las colas, no dar propinas o no saludar a personas desconocidas, entre otros.

Metodología del estudio

En Preply han considerado que para aprender un idioma también era importante tener un acercamiento a la cultura y las normas de cortesía del lugar donde se habla dicho idioma. Es este el motivo que los ha llevado a creer en la idoneidad de un estudio de este tipo.

Para realizarlo, del 2 al 7 de noviembre de 2022, encuestaron a 1567 participantes en las 19 áreas más grandes del país. Para poder participar en la encuesta llevada a cabo por Censuswide, era obligatorio ser residente desde al menos 12 meses. De todos los participantes, 736 se identificaron como hombres y 831 como mujeres.

Para calcular las ciudades más y menos educadas, preguntaron a los participantes con qué frecuencia presenciaban los 12 comportamientos maleducados más comunes en la zona donde residían. A continuación, se hizo una media con los datos obtenidos para calcular la puntuación media de mala educación por ciudad para clasificarlas, dando los resultados anteriormente citados.