Sevilla reconoce la fuerza y la memoria de sus mujeres gitanas

La Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas FAKALI y la Asociación de Mujeres Universitarias Romí Andaluzas para la Defensa de sus Intereses AMURADI han celebrado en Sevilla la jornada Mujeres gitanas con nombre propio: testimonios y claves de su realidad social en Sevilla, un encuentro que ha puesto en el centro la memoria, el presente y las aportaciones de las mujeres gitanas a la ciudad, marcando un hito con la presentación de dos proyectos complementarios que documentan por vez primera sus trayectorias y analizan su realidad social con una mirada integral.

El primero de ellos, el libro Con nombre propio: mujeres gitanas sevillanas de FAKALI, financiado por el Servicio de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla, que reúne las historias de vida de una treintena de mujeres gitanas de distintas generaciones. A través de relatos orales, expresiones artísticas y materiales multimedia, la obra traza un mapa emocional de la ciudad que enlaza vivencias personales y espacios urbanos. Este particular ejercicio de transformación de la memoria individual en narrativa colectiva resignifica el territorio y devuelve a Sevilla una imagen más justa, diversa y completa, reconociendo además el papel fundamental de las mujeres gitanas en su identidad cultural y social.

La segunda iniciativa, el informe Progresa Romí 2025, elaborado por el Punto de Atención a la Mujer Romaní de AMURADI con el apoyo de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, analiza la situación social, educativa y laboral de mujeres gitanas de entre 16 y 70 años en situación de vulnerabilidad, a partir de una muestra de 250 participantes. Su enfoque incorpora elementos clave como interseccionalidad, antigitanismo, empleabilidad e inclusión social, ofreciendo una radiografía precisa y necesaria de sus realidades.

Los resultados ponen de relieve una realidad atravesada por desigualdades persistentes: el 53,6% ha sufrido discriminación -en su mayoría por origen étnico (79,1%)- y el 46,3% ha necesitado apoyo social para cubrir sus necesidades básicas. Cifras que reflejan el impacto material de las brechas que todavía condicionan sus oportunidades y su bienestar.

Sin embargo, el estudio también revela una vertiente esperanzadora, coherente con el espíritu de trabajo de FAKALI-AMURADI: la voluntad de avanzar pese a las barreras. Un tercio de las mujeres encuestadas ha expresado su deseo de continuar su formación profesional aun cuando la falta de recursos lo dificulta, y la mayoría identifica como esenciales la conciliación, la alfabetización digital, la orientación laboral y la formación especializada.

Un momento de las jornadas realizadas por las asociaciones FAKALi y AMURADI. / M.G.

FAKALI y AMURADI coinciden en que estas cifras “ponen rostro a una realidad que demasiadas veces ha permanecido oculta” y destacan que tanto el libro como el informe “nacen del compromiso de escuchar, acompañar y documentar las vidas de mujeres que sostienen comunidades enteras”. Según se ha explicado, el libro y el informe “han supuesto un acto de justicia y reconocimiento hacia mujeres que, con valentía y dignidad, han construido la Sevilla que hoy conocemos”.

Ambas entidades reivindican además el valor del apoyo institucional para que esa voluntad de progreso pueda materializarse en un avance social efectivo: “Cuando las políticas públicas se alinean con la igualdad real y la lucha contra el antigitanismo, las vidas cambian. Se abren oportunidades, se fortalece la autoestima y se construye una ciudad más justa”.

La jornada ha demostrado, en definitiva, cómo la investigación, la creación cultural y la acción comunitaria pueden unirse para visibilizar voces históricamente silenciadas. Tanto Con nombre propio como Progresa Romí 2025 se consolidan como herramientas de transformación que conectan generaciones, fomentan referentes reales y ofrecen bases sólidas para avanzar hacia una igualdad efectiva y una cohesión social duradera.