Sevilla rememora la entrada de Carlos V e Isabel de Portugal 500 años después de su boda en el Real Alcázar

Aunque fue el 11 de marzo, casi dos semanas antes, Sevilla recuerda la entrada de Carlos V de Alemania y I de España con un desfile en el que intervienen 120 figurantes entre actores y bailarines vestidos como hace 500 años y recorre el camino que hicieron el emperador y su prometida Isabel de Portugal camino del Real Alcázar, donde se celebraron los esponsales.

Este espectáculo, concebido como una recreación escénica itinerante de gran formato, contará con más de 120 participantes, entre bailarines, figurantes, los actores de la compañía Teatro Clásico de Sevilla, el Tercio de Olivares y los Ministriles, que interpretarán música renacentista en directo.

Los emperadores y su corte llegarán a la ciudad por el Arco de la Macarena, a las 16:30, y está prevista su llegada a Puerta del León del Real Alcázar a las 19:30

Se trata de una puesta en escena basada en el rigor histórico del protocolo, la jerarquía y la simbología del siglo XVI, así como en la indumentaria y los códigos visuales de la monarquía hispánica. Se ha procurado que el vestuario escogido sea fiel a la época que representa, para lo que se usarán trajes provenientes de películas de cine internacional, muy exclusivas, además de atuendos diseñados exprofeso para el vestuario de Isabel de Portugal y de Carlos V. Incluso las joyas se han reproducido a imagen y semejanza de las que presentan pinturas de los emperadores.

Además, a lo largo del recorrido los personajes repartirán miles de claveles rojos —flor traída a España por Carlos V con motivo de su enlace— además de alfombrar con pétalos el paso del cortejo. Isabel realizará el recorrido a lomos de un caballo blanco y Carlos V en un caballo negro.

El recorrido atravesará el mismo recorrido que siguieron tanto la emperatriz portuguesa, en primer lugar, como al emperador, después, a su entrada a la ciudad que sería testigo de este real enlace. Además, habrá paradas escénicas con música, danza y acciones coreografiadas en cada uno de los puntos donde se erigieron arcostriunfales para recibir a los novios, marcando el camino hasta el centro de la ciudad:

Arco de la Macarena (16:30)

(16:30) Iglesia de Santa Marina (17:00)

(17:00) San Marcos (17:15)

(17:15) Santa Catalina (17:35)

(17:35) San Isidoro (18:10)

(18:10) Cruce de Álvarez Quintero con Entre Cárceles (18:35)

(18:35) Plaza Virgen de los Reyes (18:55)

(18:55) Puerta de Campanillas de la Catedral (19:10)

(19:10) Puerta del León (19:20), culminando con la entrada de la comitiva en el Real Alcázar a las 19:30 h.

A lo largo del desfile, el público podrá asistir a una cuidada selección de músicas renacentistas interpretadas por Los Ministriles y por el Tercio de Olivares, con momentos destacados como la fanfarria de bienvenida en el Arco de la Macarena, una acción coreográfica con Pavana en Santa Marina, y diferentes piezas y danzas históricas en las paradas, incluyendo la Danza de las hachas y Dit le Bourguignon, en Santa Catalina, además de interpretaciones como “Fanfare la moresque”, “Propiñan de Melyor” o “Hoy comamos y bebamos” de Juan del Encina. En la Puerta de Campanillas, el cortejo incorporará una escolanía formada para la ocasión, antes de la tocata y fanfarria solemne de despedida en la Puerta del León.

Para hacer esta celebración más accesible, el Ayuntamiento ha habilitado una zona para personas con movilidad reducida (PMR) junto a la puerta del Palacio Arzobispal, en la plaza Virgen de los Reyes.

Para la ocasión, la Casa Consistorial y diferentes puntos de la ciudad se han engalanado con gallardetes y colgaduras, además de con flores conmemorativas con la cruz de borgoña en los jardines de la plaza del Triunfo; “celebramos así por todo lo alto esta efeméride, con un desfile sin precedentes con el que rememoramos un acontecimiento que dejó huella en la historia universal desde Sevilla”.