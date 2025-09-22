Sevilla reúne a las mentes más creativas en los negocios con All in creative 2025

Sevilla se convertirá el próximo 24 de septiembre en la capital de la creatividad aplicada al negocio. All in creative 2025 reunirá en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS) a 150 directivos —CEOs y responsables de marketing y comunicación— junto a líderes de innovación, cultura y empresa que entienden la creatividad no solo como inspiración, sino como una herramienta real de transformación económica y social.

El encuentro, impulsado por la consultora creativa INNN, junto con Call me margarita, propone un día de conversaciones de alto impacto, mesas redondas, dinámicas de co-creación y networking estratégico, con el objetivo de consolidar a Sevilla como epicentro de la creatividad y la innovación.

Un programa de referencia

La jornada se abrirá con la bienvenida del periodista y escritor Julio Muñoz (Rancio Sevillano), presentador del evento. A continuación, se desplegará un programa que conecta disciplinas tan diversas como la comunicación, la salud, la inteligencia artificial, la política o la cultura.

Entre los participantes están Albert Rivera, que ofrecerá una ponencia sobre liderazgo e innovación; Kaajal Mansukhani (Freepik), Carlos Molina (Multiversial), Andrés Gil (art director) y Juan Carlos Osorio (Clear Channel), en la mesa sobre inteligencia artificial y creatividad.

Carlos Murillo y Carolina Rodríguez (Spinoff), dialogarán sobre creatividad en startups. Álvaro Nieto, director de The Objective, hablará sobre periodismo y creatividad. Mariano Casares (Masorange), José Villalobos (Cervezas Victoria), Inés Fonseca (Johnnie Walker), Domingo Olivo de Miguel (Sony Music) y Emilio García Duarte (Real Betis Balompié), estarán en la mesa “Biz in Creative: Creatividad y Negocio”.

Además, voces como las de Mar López (Clúster de Ciberseguridad de Andalucía), Fernando Fabiani (médico divulgador), Javi Abascal (propietario LaLola restaurante) o Fran Carrillo (consultor internacional en comunicación), Ana de la La Lastra (coach y arista) mostrarán cómo la creatividad impulsa tanto los proyectos empresariales como la transformación personal. El evento culminará con un cóctel de despedida, a cargo del chef Javi Abascal, que servirá como espacio para el intercambio de ideas.

Sevilla, capital de la creatividad

“All In Creative 2025 no es un evento más. Es una declaración de intenciones: Sevilla tiene la capacidad de liderar desde la creatividad, porque aquí las ideas se convierten en proyectos que hacen crecer a las personas y a los negocios”, afirma David Acosta, CEO de INNN y creador del encuentro

Con el lema “Todos somos creativos”, el evento refuerza la visión de que las ideas son un activo estratégico esencial en un entorno empresarial en constante cambio. La creatividad deja de ser intangible para convertirse en ventaja competitiva y motor de desarrollo.

ALL IN CREATIVE es una iniciativa sin ánimo de lucro de la consultora creativa INNN, con 16 años de experiencia transformando marcas, junto al atelier de comunicación call me margarita y a Shabby & Chic, localizaciones exclusivas que transforman eventos corporativos.

ALL IN CREATIVE 2025 es posible gracias al patrocinio del Ayuntamiento de Sevilla, Junta de Andalucía, Iryo, Cabify y Clear Channel.