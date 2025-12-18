Sevilla rinde homenaje a sus donantes de sangre por Navidad

En vísperas de la Navidad, cuando la solidaridad adquiere un significado especial, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células (CTTC) de Sevilla ha decidido agradecer de una forma diferente a quienes hacen posible salvar miles de vidas cada año: los donantes de sangre. La cita será este viernes 19 de diciembre, en el Aula Magna del Hospital Virgen Macarena, donde la música se convertirá en un gesto de reconocimiento y compromiso social.

El concierto, organizado por el CTTC de Sevilla, en colaboración con el hospital, contará con la actuación de la Orquesta de Cámara de Sevilla, dirigida por el maestro Archil Pochkhua. El programa incluirá piezas de música clásica con especial vinculación a la ciudad, y tendrá como solista al violinista Gabriel Dinca, primer violinista emérito de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.

La Orquesta de Cámara de Sevilla celebra este año su décimo aniversario y está formada por 35 músicos. Aunque ya ha ofrecido conciertos solidarios en municipios de la provincia como Cazalla de la Sierra y Estepa, esta será la primera vez que actúe de manera altruista para homenajear a los donantes de sangre en la capital hispalense. Una iniciativa que une arte y generosidad en un mismo escenario.

Campaña especial navideña

Pero la música no será el único protagonista de la jornada. Las unidades móviles de donación de sangre se desplazarán hasta el Hospital Virgen Macarena para desarrollar una campaña especial navideña. Entre las 16:00 y las 20:00 horas, en la antesala del Aula Magna, se atenderá a donantes de sangre y plasma. Además, las personas interesadas podrán inscribirse de forma simultánea en el Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO).

Desde el Centro de Transfusión recuerdan que la Navidad es un periodo especialmente delicado para las reservas de sangre. En la provincia de Sevilla es necesario que unas 1.500 personas donen cada semana para garantizar la atención sanitaria, ya que la actividad hospitalaria no se detiene durante estas fechas y, en algunos casos, incluso aumenta la demanda de transfusiones. En la actualidad, resulta prioritario reponer las reservas de los grupos 0+, A+, 0- y A-.

Para facilitar la participación ciudadana, el Servicio Andaluz de Salud ofrece información actualizada sobre colectas, horarios y puntos de donación a través de su web y de la aplicación móvil Dona Sangre Andalucía. Asimismo, el Centro de Transfusión de Sevilla mantiene activos sus canales en redes sociales, donde se difunden las campañas y actividades semanales.