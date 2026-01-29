Qué hacer en Sevilla este fin de semana: desde el drama lírico de 'María Estuardo' hasta el asombro de'Kurios' y la épica del cine en concierto

Este domingo el Teatro de la Maestranza presentala ópera de cámara María Estuardo en la Sala Manuel García. Esta propuesta escénica toma como punto de partida la figura histórica de la reina de Escocia para construir un retrato íntimo y emocional del personaje, alejado de los grandes formatos operísticos y centrado en la fuerza dramática de la música y la palabra.

La partitura está firmada por Martin Hennessy, mientras que el texto es obra de la dramaturga Irma Correa. La dirección musical corre a cargo de Alberto Granados Reguilón y la puesta en escena está dirigida por José Luis Arellano García. Sobre el escenario, la mezzosoprano Carla Sampedro encarna a María Estuardo, acompañada por los intérpretes Daniel Esteban y Alba M. Moraga, que completan el reparto de este montaje de formato camerístico.

La obra combina intensidad teatral y lirismo musical para acercar al público los conflictos humanos, políticos y personales que marcaron la vida de esta figura histórica. Se trata de una producción de la Fundación Teatro Joven, concebida para llegar a espectadores de todas las edades, y que apuesta por un lenguaje contemporáneo sin renunciar a la emoción y la claridad narrativa. Una ocasión única para disfrutar de la ópera en un formato cercano y accesible en un espacio emblemático de la ciudad.

Las entradas están disponibles a través de teatrodelamaestranza.koobin.es.

Cuatro días de moda flamenca y diseño emergente en SIMOF Sevilla

Semana Internacional de la Moda Flamenca.

Entre este jueves y el próximo domingo 1 de febrero Sevilla celebra la esperada trigésima primera edición de la Semana Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF) en el Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes).

El evento reúne, como cada año, a los mejores profesionales, diseñadores y público general en torno al tradicional traje de flamenca y sus complementos, con una amplia zona comercial donde descubrir nuevas colecciones y tendencias.

Durante las cuatro jornadas se sucederán numerosos desfiles de firmas consolidadas y emergentes, además del certamen de jóvenes diseñadores, una de las citas más esperadas por su apuesta por la creatividad y el relevo generacional en la moda flamenca. SIMOF se ha convertido con creces en uno de los mejores escaparates de referencia del sector.

El horario será de 11 a 21:30 horas el jueves y viernes, el sábado hasta las 22 horas y el domingo hasta las 19:30 horas. Las entradas tienen distintos precios según la fecha de compra, con tarifas reducidas anticipadas y acceso gratuito para menores de 10 años al recinto, excepto en desfiles si ocupan asiento. Pueden adquirirse en taquilla y online.

‘La calidez’ en el Teatro Central

'La calidez (La calidesa)'

Del 28 al 31 de enero el Teatro Central presenta La calidez (La calidesa), creación de Tolo Ferrà y Vera González junto al Grec. La pieza, basada en textos de Marta Barceló, aborda amistad y soledad en un montaje de 45 minutos con cinco pases diarios.

Entradas disponibles a 23 euros en teatrocentral.sacatuentrada.es

La mejor música de Hollywood se vive en directo este domingo

Royal Film Concert Orchestra: un viaje sonoro por la historia del cine.

El auditorio del Cartuja Center CITE de Sevilla acoge este domingo 1 de febrero de 2026 el concierto Williams, Zimmer y 100 años de cine, una cita sinfónica dedicada a algunas de las bandas sonoras más emblemáticas de la historia del séptimo arte. Sobre el escenario estará la Royal Film Concert Orchestra (RFCO), formación especializada en repertorio cinematográfico dirigida por Fernando Furones. El programa rendirá homenaje especialmente a dos de los compositores más influyentes del género, John Williams y Hans Zimmer, autores de melodías que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones de espectadores.

Durante la velada sonarán piezas pertenecientes a películas tan reconocidas como La guerra de las galaxias, Harry Potter, La lista de Schindler, Piratas del Caribe, El señor de los anillos o Lo que el viento se llevó, entre otras. La propuesta permitirá revivir en directo la emoción, la épica y la carga sentimental de estas historias a través de su música, convertida ya en un lenguaje universal. Una experiencia pensada tanto para cinéfilos como para amantes de la música sinfónica.

Entradas disponibles desde 38,50 euros en cartujacenter.janto.es.

Pastora Vega y Pablo Carbonell protagonizan ‘Género de dudas’

Pastora Vega y Pablo Carbonell protagonizan ‘Género de dudas’

Deste este jueves hasta el domingo 1 de febrero la Sala CITE del Cartuja Center CITE incluye en su programación la obra Género de dudas, un montaje basado en el texto original de Jade-Rose Parker y dirigido por Gabriel Olivares. La propuesta plantea un conflicto contemporáneo a través de una pareja protagonista interpretada por Pastora Vega y Pablo Carbonell, acompañados en escena por Abraham Arenas y Ariana Bruguera.

La función combina diálogo ágil y situaciones cargadas de ironía para abordar, desde el humor y la reflexión, cuestiones relacionadas con las relaciones personales, la identidad y los malentendidos que surgen en la convivencia. La puesta en escena apuesta por el ritmo y el peso interpretativo del elenco, con un desarrollo centrado en los personajes y en sus numerosas contradicciones y situaciones.

Las representaciones serán todos los días del periodo programado, a las 20:30 horas, excepto el domingo, que comenzará a las 18 horas. Las entradas tienen un precio entre 25 y 28 euros y están disponibles por internet en cartujacenter.janto.es.

‘El sueño inacabado’ en el COAS

‘El sueño inacabado’ en el COAS.

Este viernes tiene lugar la inaguración en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla la exposición temporal El sueño inacabado. La muestra reúne obras del catálogo de la artista sevillana Salomé del Campo y podrá visitarse hasta su clausura, el día 20 de febrero.

Entradagratuita.

Vanesa Aibar estrena ‘Aibar/rabiA’

Vanesa Aibar. / Salva Castizo

Este sábado se presenta Aibar/rabiA en la sala A del Teatro Central, el estreno del nuevo espectáculo de la bailaora jienense Vanesa Aibar, inspirado en estudios científicos de Juan Manuel García-Ruiz. Combina dramaturgia de David Montero y música de Frank Moon.

Entradas disponibles a 23 euros en teatrocentral.sacatuentrada.es

Miguel Campello celebra 25 años

Miguel Campello.

Este viernes Miguel Campello ofrece un concierto en el auditorio del Cartuja Center CITE. El artista ilicitano, exvocalista de El Bicho, celebra sus veinticinco años de trayectoria con una gira especial, repasando su etapa en la banda y sus discos en solitario.

Entradas disponibles desde 25 euros en cartujacenter.janto.es

‘Queen Revolution’ llega a Fibes

‘Queen Revolution’.

Este 31 de enero Fibes Sevilla recibe Queen Revolution, espectáculo tributo a Queen y Freddie Mercury. Nino Bolettieri, como Nix Mercury, lidera una banda en directo con grandes éxitos, proyecciones, una cambios de vestuario y potente puesta en escena.