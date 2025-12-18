Qué hacer en Sevilla este fin de semana: desde la emoción de Pastora Sole, pasando por el artista Jaime Terry hasta el humor irreverente de 'En Sevilla hay que morí'

Una exposición que recorre la abstracción, la escultura y el paisaje desde sensibilidades muy personales.

El artista sevillano Jaime Terry participará este jueves en una exposición colectiva en la que presentará su nueva serie de creaciones luminosas, un conjunto de lámparas-escultura realizadas a partir de raíces y troncos recuperados de lentiscos, robles y acebuches procedentes de los montes de Tarifa. Fiel a su filosofía creativa, el artista conserva la forma original de la madera, respetando las huellas del tiempo y transformándolas en piezas donde la luz dialoga con la naturaleza sin domesticarla, resaltando grietas, curvas y texturas únicas.

En un contexto en el que la decoración con elementos naturales gana protagonismo, su propuesta trasciende la tendencia para convertirse en arte funcional, capaz de aportar carácter y calidez a interiores y exteriores. Cada obra incorpora además su sello personal: una pequeña hormiga, símbolo del trabajo constante, la atención al detalle y la conexión profunda con el entorno natural.

La exposición reúne también obras de Sofía Pérez, con una pintura expresiva entre figuración y abstracción; Miriam Cubiles, centrada en la búsqueda sensorial y emocional; Ana Reisser, con esculturas que combinan madera y piedra; y Peter Suárez, cuyas acuarelas aportan frescura con paisajes del Campo de Gibraltar y las playas de Bolonia y Trafalgar.

Entrada gratuita en Calle Pasaje Mallol, 18b a partir de las 18:30 horas.

Navigalia regresa al Muelle de la Sal con protagonismo de los Reyes Magos

Navigalia.

Deste este jueves hasta el domingo 4 de enero de 2026, Sevilla vuelve a apostar por la magia audiovisual con la tercera edición de Navigalia, el espectáculo de mapping navideño que se celebra en el Muelle de la Sal. En esta ocasión, la propuesta lleva por título Navigalia: misión regalo y sitúa como protagonistas a los Reyes Magos, que emprenden un viaje muy especial por la ciudad para descubrir su historia, sus rincones más emblemáticos y algunos de sus personajes históricos más representativos.

El espectáculo combina proyecciones monumentales, música y narración en una experiencia inmersiva pensada para todos los públicos. Como novedad, la duración aumenta hasta cerca de veintitrés minutos, ofreciendo un recorrido más amplio y detallado que en ediciones anteriores. Cada sesión cuenta con un aforo máximo de 1.900 personas, todas con asiento, lo que garantiza una visualización cómoda del montaje.

Navigalia se convierte así un año más en una de las citas imprescindibles de la Navidad en la capital, con varias funciones diarias en horario de tarde y noche, y una propuesta accesible que refuerza el carácter cultural y familiar de estas fechas en la ciudad.

Alice Wonder en Sala Custom con ‘Soulost’

Alice Wonder

Este viernes, Alice Wonder ofrecerá un concierto en la Sala Custom, donde la artista madrileña presenta su tercer disco, Soulost, dentro de la gira 2025/2026, con nuevas canciones que profundizan en su sonido más íntimo y personal.

Entradas disponibles desde 22 euros en enterticket.es.

‘La historia interminable, el musical’

‘La historia interminable, el musical’

Del 19 de diciembre al 4 de enero de 2026, Fibes Sevilla acoge La historia interminable, el musical, una adaptación escénica de la novela de Michael Ende. El montaje combina música original de Iván Macías, animatrónica y fantasía para recrear este clásico universal.

Entradas disponibles desde 47 euros en fibestickets.es.

La Orquesta Barroca de Sevilla pone música a la Navidad

Martyna Pastuszka.

Este viernes 19 de diciembre, el Espacio Turina de Sevilla acogerá el Concierto de Navidad organizado por el Consejo General de Hermandades y Cofradías de la ciudad, una de las citas musicales más esperadas de estas fechas. La Orquesta Barroca de Sevilla será la gran protagonista de la velada, bajo la dirección de la prestigiosa violinista Martyna Pastuszka, una de las intérpretes más reconocidas del panorama barroco europeo. Como solista invitada participará la soprano sevillana Aurora Peña, que aportará su voz al programa de la noche.

Bajo el título Gloria in excelsis Deo, el concierto propone un recorrido por obras maestras del barroco relacionadas con el espíritu navideño. El programa incluye la Suite orquestal nº 1 en Do mayor de Johann Sebastian Bach, el Concerto grosso Op. 8 nº 6 de Giuseppe Torelli, páginas vocales de Georg Friedrich Haendel, así como composiciones de Georg Philipp Telemann y Pietro Antonio Locatelli.

Una propuesta de gran calidad artística que une tradición, música sacra y excelencia interpretativa para celebrar la Navidad en Sevilla.

Tres décadas de éxito: Pastora Soler vuelve a casa

La voz de Pastora Soler repasa 30 años de carrera en un concierto muy especial.

Pastora Soler regresa a Sevilla este sábado con un concierto muy especial en el auditorio del Cartuja Center CITE. La artista sevillana celebra tres décadas de trayectoria musical con la gira Rosas y espinas. 30 años, un espectáculo concebido como un recorrido emocional por toda su carrera, desde sus inicios hasta la actualidad.

Nacida en Coria del Río en 1978, Pastora Soler comenzó a cantar con tan solo ocho años, interpretando copla y flamenco. En 1994 publicó su primer disco, Nuestras coplas, al que siguieron varios trabajos ligados a la tradición andaluza. Su evolución artística la llevó posteriormente al pop, consolidándose definitivamente con el álbum Fuente de luna, que marcó un antes y un después en su proyección nacional.

A lo largo de su carrera ha cosechado numerosos reconocimientos, ha representado a España en Eurovisión y ha colaborado con artistas como Alejandro Sanz, Malú, Mónica Naranjo o Sergio Dalma. En este concierto, Pastora Soler interpretará sus grandes éxitos, compartirá vivencias personales y ofrecerá algunas sorpresas sobre el escenario, en una cita pensada para celebrar su historia musical junto a su público.

Entradas disponibles desde 35 euros en cartujacenter.janto.es.

El Teatro Central presenta ‘Brel’

‘Brel’. / 74

El viernes 19 y sábado 20 de diciembre, el Teatro Central presenta Brel, estreno en España de la nueva creación de la compañía Rosas. Anne Teresa de Keersmaeker y Solal Mariotte firman esta pieza de danza contemporánea inspirada en las canciones de Jacques Brel.

Entradas disponibles a 23 euros en teatrocentral.sacatuentrada.es.

Vuelve ‘En Sevilla hay que morí’

Vuelve ‘En Sevilla hay que morí’

Entre el viernes 19 y el domingo 21 de diciembre vuelve al Cartuja Center CITE la comedia En Sevilla hay que morí. Lapava Teatro propone una mirada irreverente y muy sevillana sobre Santa Justa y Santa Rufina, con David Sigüenza y Eba Rubio como protagonistas.

Entradas disponibles desde 14 euros en cartujacenter.janto.es.

‘Mamma Mia! El musical’ en el Maestranza

‘Mamma Mia! El musical’ en el Maestranza / PRODUCTORA

Del 18 al 21 de diciembre de, el Teatro de la Maestranza presenta Mamma Mia! El musical, la exitosa comedia ambientada en Grecia con 23 canciones de ABBA. Un espectáculo lleno de ritmo, humor y emoción, basado en el libreto de Catherine Johnson.

Entradas desde 49 euros en teatrodelamaestranza.koobin.es.

‘Beto, una historia de Navidad’

‘Beto, una historia de Navidad’

Este jueves, el Centro Cultural Fundación Unicaja de Sevilla acoge Beto, una historia de Navidad, una comedia musical de títeres a cargo de Teatro Firulete. Un espectáculo pensado para público infantil desde 3 años, ideal para disfrutar en familia durante las fiestas.