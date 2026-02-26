Qué hacer en Sevilla este fin de semana: desde Estrella Morente hasta el directo de Mikel Izal y el pulso del teatro en los escenarios sevillanos

El 28 de febrero, Día de Andalucía, el escenario del Cartuja Center CITE se llenará de memoria y voz propia con el concierto de Estrella Morente. La artista granadina llega a Sevilla con De Estrella a estrellas, un espectáculo que trasciende el formato habitual de recital para convertirse en un tributo a grandes mujeres de la música.

Lejos de limitarse a la versión, la artista revisita repertorios emblemáticos desde su identidad flamenca, dialogando con figuras como Rocío Jurado o Nina Simone y trasladando esas canciones a un territorio íntimo y personal. El proyecto, publicado en octubre coincidiendo con el arranque de la gira, propone un viaje donde conviven copla, soul y ecos de otras tradiciones musicales bajo el gran prisma expresivo del cante jondo.

La propuesta combina intensidad, delicadeza y una cuidada puesta en escena que refuerza el carácter evocador del repertorio. Con una duración aproximada de dos horas, el concierto se plantea como una experiencia artística que conecta distintas generaciones de voces femeninas a través de la interpretación de Morente.

Una oportunidad para ver en directo una propuesta poco frecuente en su repertorio, centrada en la reinterpretación y el homenaje.

Entradas disponibles en la página web cartujacenter.janto.es.

El mejor rap de Hijos de la Ruina desembarca en el Cartuja Center

Hijos de la Ruina.

La escena urbana nacional tendrá uno de sus momentos clave en Sevilla este 27 de febrero. El auditorio del Cartuja Center CITE será el punto de partida de la nueva gira de Hijos de la Ruina, el proyecto conjunto de Natos y Waor y Recycled J.

Lejos de ser una simple reunión puntual, el colectivo vuelve con nuevo material bajo el brazo. Tras el impacto de Hijos de la Ruina, Vol. 3 (2021), la actuación llega apenas semanas después de la publicación de Hijos de la Ruina, Vol. 4 el pasado enero, el esperado nuevo álbum del colectivo. La placa amplía el sello lírico y sonoro que caracteriza al proyecto, consolidándolo como una de las voces más influyentes del rap en español contemporáneo.

El concierto en Sevilla se presenta en formato pista (platea plana) con localidades de pie sin numerar. La energía de los tres artistas y la conexión con sus seguidores son marca de la casa en sus actuaciones, donde combinan beats contundentes, letras de fuerte carga generacional y una puesta en escena que refuerza su identidad urbana sin concesiones.

Las entradas están a la venta con precios entre 55 y 66 euros en la página web de cartujacenter.janto.es.

La comedia ‘Palaboda’ en Sala Cero

'Palaboda'. / enFIn Producciones

Del 27 de febrero al 1 de marzo, la Sala Cero acoge Palaboda, comedia de La Tirana Producciones. Escrita por Rocío Sepúlveda, Juan Sebastián Domínguez y dirigida por esta última, está protagonizada por Susana Rosado y Jay García, retomando los personajes de Palalú.

Entradas disponibles desde 11 euros en patronbase.com.

‘Derbi de Ramos’ en el Cartuja Center

'Derbi de ramos'.

La sala CITE del Cartuja Center programa el 27 de febrero y el 6 de marzo Derbi de Ramos, comedia dirigida por Álvaro Gotor y escrita e interpretada por Alberto Maldonado y José Manuel Rodríguez. Fútbol, Semana Santa y elecciones se cruzan en clave humorística.

Entradas disponibles desde 16 euros en oneboxtds.com.

Mikel Izal vuelve a Sevilla con su gira ‘El miedo y el paraíso’

El sonido indie de Mikel Izal suena en el Cartuja Center.

El cantante y compositor Mikel Izal ofrecerá su nuevo directo este jueves en el auditorio del Cartuja Center CITE, dentro de la recta final de la gira El miedo y el paraíso. La cita se enmarca en el recorrido de presentación de su primer trabajo en solitario, publicado en noviembre de 2023 tras la disolución de la banda Izal en 2022.

Con este proyecto personal, el artista navarro ha iniciado una nueva etapa creativa marcada por un tono más introspectivo y una sonoridad que amplía los matices que ya había explorado al frente de su anterior formación. El miedo y el paraíso combina letras de carácter confesional con arreglos que transitan entre el pop, el rock y la electrónica sutil, consolidando una identidad propia más allá del repertorio que lo dio a conocer al gran público.

El concierto, con una duración aproximada de dos horas, permitirá recorrer tanto las canciones de su debut en solitario como algunos de los temas más reconocidos de toda su trayectoria. La actuación contará además con la participación como telonero del grupo madrileño Merino, que abrirá la velada con su propuesta de pop alternativo.

Entradas disponibles desde 42 euros en cartujacenter.janto.es.

Carmen Consoli presenta ‘Amuri luci’ este jueves en la Sala Cite

Carmen Consoli.

La cantautora italiana Carmen Consoli actuará este jueves en la Sala CITE del Cartuja Center CITE, dentro de la gira de presentación de su último trabajo discográfico, Amuri luci, publicado el pasado octubre de 2025. La cita comenzará a las 21:30 horas.

Nacida en Catania en 1974, Consoli es una de las voces más reconocidas de la escena italiana contemporánea. Con una trayectoria consolidada desde los años noventa, ha desarrollado un estilo personal que combina sensibilidad poética y eclecticismo musical. En Amuri luci vuelve a explorar esa mezcla de influencias que caracteriza su carrera, transitando del blues siciliano a la samba, pasando por valses, folk e incluso evocaciones sonoras cercanas al universo de Ennio Morricone.

El concierto ofrecerá un recorrido por las nuevas canciones del álbum junto a algunos de los temas más emblemáticos de su repertorio, en un formato pensado para resaltar la expresividad de su voz y la riqueza instrumental de sus composiciones. Las entradas, con precios entre 32,50 y 40,50 euros, ya están disponibles a través de oneboxtds.com.

‘All Night Long’ de Varela y Pepo

Varela y Pepo. / Antonio Jaen Lopez

La sala Pandora celebra este 28 de febrero el Día de Andalucía con una sesión All Night Long de Cristian Varela y DJ Pepo. Los dos iconos del Techno compartirán cabina desde las 19:00 horas en una noche especial que reunirá a los amantes de la electrónica en la ciudad.

Entradas disponibles desde 10 euros en www.pandorasevilla.com

‘La Patética’ este fin de semana

'La Patética'.

El 27 y 28 de febrero, el Teatro Central acoge La Patética, escrita y dirigida por Miguel del Arco. Inspirada libremente en la novela Morir de Arthur Schnitzler y con guiño a la Sinfonía nº 6 de Chaikovski, la obra está producida por el Centro Dramático Nacional y Teatro Kamikaze.

Entradas disponibles a 23 euros en teatrocentral.sacatuentrada.es.

Gran estreno de ‘A place to dance’

'A place to dance'.

El 27 y 28 de febrero, la Sala Manuel Llanes del Teatro Central acoge el estreno absoluto de A place to dance. Esta pieza de danza contemporánea para dos intérpretes está coreografiada y protagonizada por Yinka Esi Graves y Poliana Lima, con música original de Miguel Marín.

Entradas disponibles a 23 euros en teatrocentral.sacatuentrada.es.

Octava edición de Ético en el Teatro TNT

VIII edición de Ético

El 27 y 28 de febrero, el Teatro TNT acoge la octava edición de ÉTICO, Encuentro de Teatro Inclusivo y Comunitario. Participan compañías de lugares como Priego de Córdoba, Cádiz, Úbeda y Sevilla con cuatro espectáculos repartidos en dos jornadas.