Qué hacer en Sevilla este fin de semana: la fuerza de India Martínez, el estreno del Festival de Ópera y el humor de Manu Sánchez

El sábado 27 de septiembre, la voz inconfundible de India Martínez resonará en el nuevo auditorio del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes). La artista cordobesa recala en la capital andaluza dentro de su Aguachile Tour España, con el que se encuentra recorriendo el país para presentar su décimo trabajo discográfico.

Grabado entre España, México y Miami, Aguachile confirma la madurez artística de una intérprete que ha sabido tender puentes entre el flamenco y los sonidos latinoamericanos. En este álbum, India se sumerge en la riqueza de la música mexicana y dialoga con grandes nombres del folklore de este país como Ángela Aguilar y Edén Muñoz, aportando su raíz musical a un repertorio que no entiende de fronteras.

Este nuevo concierto en Sevilla será una oportunidad para reencontrarse con una artista que ha crecido disco tras disco hasta consolidarse como una de las voces más poderosas de la música en español. India Martínez se mueve con naturalidad entre lo racial y lo contemporáneo, entre la raíz flamenca de sus orígenes y la búsqueda constante de nuevas fórmulas. Una cita imprescindible para quienes quieran descubrir en vivo el nuevo universo sonoro de una artista que ha hecho de la fusión su identidad y que sigue creciendo con cada paso.

Las entradas están disponibles a través de fibestickets.es.

Manu Sánchez vuelve al Cartuja Center con ‘Giraldilla. La veleta de Sevilla’

‘Giraldilla. La veleta de Sevilla’

El humorista, actor y presentador Manu Sánchez vuelve esta noche, jueves 25 de septiembre, al escenario del Cartuja Center CITE con una nueva representación de su exitoso espectáculo Giraldilla. La veleta de Sevilla. La obra, estrenada el pasado mes de junio en este mismo auditorio y producida por la compañía 16 Escalones, se ha convertido en una de las comedias más comentadas de la temporada.

En Giraldilla, Manu Sánchez se inspira en la icónica veleta que corona la Giralda para trazar un retrato mordaz y divertido de la sociedad sevillana y de la actualidad en general, fiel a su estilo de humor crítico y cercano. En el reparto participa también el periodista y escritor Julio Muñoz Rancio, con un papel breve, pero que seguro que no dejará a nadie indiferente.

La función de hoy comenzará a las 21:00 horas, con entradas a precios comprendidos entre 23 y 30 euros, disponibles en la web oficial del teatro (cartujacenter.janto.es). Tras esta cita, el montaje volverá a Sevilla en nuevas funciones programadas para el 27 de noviembre y el 18 de diciembre de 2025, ofreciendo más oportunidades de disfrutar de esta ingeniosa comedia.

Cepeda llega con ‘Contradicción’

Cepeda

Este sábado 27 de septiembre, la Sala Malandar recibirá al cantante gallego Cepeda en concierto. El artista presentará en directo los temas de su álbum Contradicción, publicado en 2024, junto a su reciente single 326 pestañas, estrenado el pasado mes de junio.

Entradas disponibles de forma anticipada desde 25,60 euros.

Kafka inspira la nueva comedia de La Fundición

‘La desmetamorfosis’.

La sala La Fundición acoge del 26 al 28 de septiembre la obra La desmetamorfosis, una comedia creada e interpretada por Ignacio Andreu y dirigida por África Martínez Ferrín. Inspirada en La metamorfosis de Kafka, propone un diálogo entre el autor y el protagonista de la obra.

Entradas disponibles desde 13 euros en patronbase.com.

Arcángel protagoniza Los Jueves Flamencos de Cajasol

Arcángel

El ciclo Los Jueves Flamencos de Cajasol, uno de los más prestigiosos de la escena flamenca sevillana, vive hoy 25 de septiembre una de sus veladas más esperadas. El cantaor onubense Arcángel llega al teatro de la Fundación Cajasol (Plaza de San Francisco, 1) con su espectáculo Olor a tierra, una propuesta que combina fuerza y raíz con contemporaneidad.

Desde el pasado mes de mayo, Los Jueves Flamencos han reunido en Sevilla a artistas de cante, toque y baile en un programa que combina figuras consagradas con nombres en pleno despegue. Entre los protagonistas de esta temporada han estado Rosario La Tremendita, que inauguró el ciclo, La Fabi, Juan Tomás de la Molía, Águeda Saavedra y Concha Vargas, entre otros.

Tras la actuación de Arcángel esta noche, el calendario continuará en octubre con propuestas como Andrés Barrios y El Yiyo (día 2), Miguel Ángel Heredia (día 9) y Mercedes de Córdoba (día 30). En noviembre será el turno de Francisco Escudero “El Perrete” (día 13) y Pedro Sierra (día 20), encargado de poner el broche final a la edición de este año.

Entradas disponibles desde 12 euros en la página web de bacantix.com.

El Festival de Ópera de Sevilla 2025 arranca con grandes estrenos

Real Fábrica de Artillería.

Desde hoy, jueves 25 de septiembre, Sevilla vive la primera edición de su Festival de Ópera, el cual se prolongará hasta el 12 de octubre en distintos escenarios de la ciudad. El estreno llega a la Real Fábrica de Artillería con Les enfants terribles de Philip Glass (22:00 horas), bajo la dirección de Susana Gómez y Juan García Rodríguez, una producción propia del festival junto al Ayuntamiento.

El viernes 26 y el sábado 27 de septiembre, el Patio de la Montería del Real Alcázar será escenario de Il Califfato di Bagdad de Manuel García, con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla dirigida por Alessandro D’Agostini y la dirección escénica de Guillermo Amaya. Ambas funciones comenzarán a las 22:00 horas.

El domingo 28 la cita será doble: por la mañana, a las 12:00 horas, el Espacio Turina acoge un recital con obras de Domenico Scarlatti, interpretadas por la mezzosoprano Vivica Genaux y un conjunto de cámara. Esa misma noche, el Palacio de las Dueñas recibirá la representación de Quien porfía mucho alcanza, otra partitura de Manuel García, en una puesta en escena de Emiliano Suárez y Rubén Sánchez-Vieco.

‘Sevilla y Antonio Machado’

‘Sevilla y Antonio Machado’

Hasta el próximo 31 de octubre, el Centro Cultural Fundación Unicaja acoge la exposición Sevilla y Antonio Machado. 150 aniversario del nacimiento del poeta (1875-2025). La muestra, comisariada por Antonio Rodríguez Almodóvar, reúne documentos y escritos del autor procedentes del legado de la institución.

Entrada gratuita.

Los Secretos regresan a Sevilla

Álvaro Urquijo de Los Secretos.

Este 26 de septiembre, el grupo madrileño Los Secretos regresa al Cartuja Center CITE . Tras su paso el año pasado con A tu lado, la banda ofrecerá un concierto junto a toda su formación. No faltarán clásicos como Déjame, Ojos de gata o La calle del olvido.

Entradas disponibles desde 32 euros en entradasatualcance.com.

Exposición ‘Romance de la luna, luna’

Fundación Valentín de Madariaga

Del 24 de septiembre al 23 de noviembre, la Fundación Valentín de Madariaga acoge la exposición Romance de la luna, luna, organizada con motivo del X aniversario de la Fundación Alalá y comisariada por Paco Pérez Valencia, reúne propuestas de arte contemporáneo.

Entrada gratuita hasta completar aforo.

Kevin Johansen junto a Liniers en directo

Liniers.

El 27 de septiembre, el Cartuja Center CITE recibirá a Kevin Johansen junto al ilustrador Liniers. El músico argentino repasará sus grandes canciones mientras el artista dibuja en directo. Ambos celebran 25 años y la reciente publicación de su disco en vivo Desde que te Madrid.